تجديد حبس "الجاحد" بتهمة الاتجار في 300 طربة حشيش بمليوني جنيه

جددت النيابة العامة حبس تاجر مخدرات بالإسكندرية، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ضبطه في برج العرب بالإسكندرية وبحوزته 300 طربة حشيش قيمتها مليوني جنيه.

كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة لحصر ممتلكات المتهم، تمهيدا لتقدير مكاسبه من تجارته وأوجه صرف أرباحه من تجارة المخدرات، والممتلكات التي غسل أمواله وأرباحه من تجارة المخدرات بها.

وقال مصدر أمني إنّ المتهم وشهرته "الجاحد"، هارب منذ عدة سنوات ولديه نشاط واسع في الاتجار بالمخدرات، وجرى تعقبه على مدار الفترات الماضية حتى ضبطه في مختبئا بمدينة برج العرب بالإسكندرية عقب تسلمه شحنة مخدرات واستعداده لتوزيعها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عقب رصد تحركاته في مناطق سكنية مهجورة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، حيث يجلب كميات كبيرة من الحشيش عبر تجار في الصحراء الغربية ويستعد لترويج شحنة ضخمة على عملائه.

وجرى التنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام وإعداد أكمنة للمتهم، أسفرت عن ضبطه في منزل مهجور وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليوني جنيه.

واعترف المتهم فور القبض عليه بملكيته للمضبوطات، وأنّ لديه شبكة موزعين لتوزيع الصنف الذي أطلق عليه اسم "الجاحد" والذى يروجه على زبائنه في الإسكندرية.