فريق طبي يستخرج "محمول" ابتلعه مريض نفسي منذ 7 أشهر: افتكرناه حشيش

تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور أحمد شولح، مدرس جراحة بكلية الطب بمستشفى بنها الجامعى، من استخراج جهاز تليفون محمول صغير من داخل معدة مواطن، كان قد ابتلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر.

استغرقت الجراحة حوالى ساعتين، تمكن خلالها الفريق من استخراج الجهاز ملفوفا بطريقة اعتقد منها الأطباء أنه حرز "حشيش"، ومع استدعاء فرد شرطة بنقطة المستشفى لمعاينة الجسم الغريب وجده موبايل صغير الحجم يبلغ طوله 7 سنتيمترات.

وبالبحث في التاريخ المرضي للمريض تبين من أقوال شقيقه "أحمد رشاد"، أنه يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج منذ فترة طويلة.

وقال الدكتور أحمد شولح، إن الحالة جرى تحويلها من الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، بعد أن قام بعمل أشعة تليفزيونية أوضحت وجود جسم غريب داخل معدة المريض، وادعاءه أنه تليفون محمول، وبإجراء استكشاف للمعدة والبطن تمكن الفريق الجراحي من انتشال الجسم الغريب، وللوهلة الأولى ظن الجميع من الشكل العام للجسم أنه حرز "حشيش" بسبب طريقة لفه التى تشبه لفة "الحشيش" بالضبط.

وجرى استدعاء أحد أمناء الشرطة بنقطة المستشفى، الذى قام بفك اللفافة ليفاجأ الجميع بوجود الموبايل داخلها.

وأشار "شولح" إلى أن الجراحة تمت بفريق طبي مكون من الأطباء هشام السيد، وحسام علاء، ومحمد محرم، وطاقم التمريض والعمال بقسم الجراحة، موضحا أن المريض الآن بالرعاية الصحية والإفاقة بعد الجراحة.

فيما عقب أحمد رشاد شقيق المريض "حسن رشاد"، 28 عاما من قرية المنشأة الصغرى بكفر شكر بالقليوبية، أن شقيقه يعاني من مرض نفسى ويخضع للعلاج منذ فترة، وكانت تتسبب له بحالة هياج نفسي ينتج عنها أنه يهيم على وجه بالمنطقة، إلا أن الأهالى كانوا على علم بذلك ويساعدونه في العودة مرة أخرى.

وأضاف أنه فوجئ بشقيقه يخبره بأنه يعاني من ألم ببطنه، وأنه ابتلع جهاز تليفون محمول منذ فترة وصلت لـ7 أشهر ولم يخرج حتى الآن، وعلى الفور تم التوجه للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية والأشعة التى صدمتنا بما تم اكتشافه والتأكيد على ما ادعاه شقيقه.

وكانت أشعة تليفزيونية تم إجراؤها بمستشفيات بنها الجامعية، قد أظهرت اليوم، وجود تليفون محمول بمعدة شخص، قام ببلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر حتى الآن.

وقال الدكتور محمد الجزار، استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "حسن رشاد" 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، وتم اكتشاف وجود تليفون بمعدته.

وأوضح الجزار أن المريض أكد أنه قام ببلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم اي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتابع أنه تم تحويله لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، حيث جري إجراء الجراحة اللازمة وإخراجه من بطنه