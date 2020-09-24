ضبط 120 طربة حشيش قبل ترويجها مع عاطلين بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 3 هواتف محمولة) بحوزة (سائق ، عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ) بدائرة قسم شرطة كفرالدوار مستقلين سيارة .. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .