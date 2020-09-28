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أرمينيا: الأعمال القتالية مستمرة في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"

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08:30 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
رئيس وزراء أرمينيا

رئيس وزراء أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الاثنين، أن الأعمال القتالية مازالت مستمرة في إقليم "ناجورنو-كاراباخ".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرتسرون هوفهانيسيان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، "استمرت الأعمال القتالية، وحققت قواتنا المسلحة نجاحًا ملحوظًا.. لم يهدأ الوضع بعد، والقتال مستمر"، مؤكدًا أن الخسائر في صفوف الجنود الأرمن التي أعلنت عنها أذربيجان لا تتوافق مع الواقع.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، صباح اليوم الاثنين، مقتل 16 عسكريًا إضافيا قتلوا في المعارك مع أذربيجان.

وقالت الوزارة إن حصيلة قتلى قواتها بلغت 31 فردًا حتى الآن.

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