جلسة حلف يمين جديدة لخريجي الحقوق للقيد بنقابة المحامين اليوم

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، اليوم الاثنين، وذلك لمحامي نقابات؛ القاهرة الجديدة، وحلوان، وشمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وتقام الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية، بشارع الجلاء، على أن يكون الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، والكمامة الطبية.

وأصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:

ـ إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة.

ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد، عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

ـ لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

ـ الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر ـ بجوار قسم الأزبكية ـ شارع الجلاء.