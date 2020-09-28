أمريكا تدين تصاعد العنف بين أرمينيا وأذربيجان

أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها بشأن التقارير التي أفادت بوقوع عمل عسكري على طول خط التماس في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وقدمت تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها تدين بأشد العبارات هذا التصعيد في العنف، مشيرة إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي اتصل بكل من وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف ووزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، لحثهما على وقف الأعمال العدائية بصورة فورية، واستخدام روابط الاتصال المباشر بينهما لتجنب المزيد من التصعيد.

وأضافت أورتاجوس أن الولايات المتحدة تعتقد أن المشاركة في العنف المتصاعد من قبل أطراف خارجية ستؤدي لمزيد من زيادة التوتر الإقليمي، وحثت الجانبين على التعاون مع مجموعة مينسك للعودة للمفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ، بوصفها رئيسًا مشاركًا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، تظل ملتزمة بمساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سلمية ومستدامة للصراع.