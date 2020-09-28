مرضى القلب يشكون نقص المستلزمات الطبية في "العريش العام"

تقدم عدد من مرضى القلب، الذين يخضعون للعلاج بمستشفى العريش العام، بعدة شكاوى إلى وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، بسبب نقص بعض أنواع من المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القسطرة وتركيب الدعامات.

وقال أحد المرضى، في شكواه، إن اسمه مدرج على قائمة الانتظار في قسم القسطرة والأوعية الدموية بمستشفى العريش العام، منذ ما يقرب من شهر، على أمل الخضوع لعملية تركيب دعامة، إلا أن أطباء القسم أكدوا له، في أكثر من مرة، عدم إمكانية إجراء العملية بسبب وجود عجز في المستلزمات الطبية.

كما أكد أحد الأطباء بقسم قسطرة القلب إنه تم مخاطبة إدارة المستشفى، وإبلاغها بأنه تم التوقف تماماً عن إجراء أي عمليات جراحية، أو تركيب دعامات للمرضى، كما تم تقديم كشف باحتياجات القسم من المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة، إلا أنه لم يرد أي رد من إدارة المستشفى حتى اليوم، ولفت الطبيب إلى أن قائمة الانتظار تضم عدداً من الحالات الخطرة، التي لا يمكنها الانتظار، كما لا يمكن نقلها إلى أي مستشفى آخر بالمحافظات المجاورة، لما يشكله ذلك من خطورة على حياة الحالة.

وأضاف أن قسم قسطرة القلب بمستشفى العريش العام يضم عدداً من الأطباء على مستوى عال من الخدمة، إلا أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية أدى إلى توقف القسم عن العمل بصورة شبه تامة، حيث أصبح دوره يقتصر حالياً على إجراء الكشف الطبي على المرضى، دون أي تدخل لعلاجهم.

وجرى افتتاح قسم قسطرة القلب والأوعية الدموية بمستشفى العريش في شهر فبراير من العام الماضي، وتم خلال هذه الفترة القصيرة توقيع الكشف الطبي على نحو 2500 حالة، وإجراء ما يزيد على 600 عملية، ما بين قسطرة تشخيصية وتوسيع وتركيب دعامات وقسطرة طرفية، قبل أن تبدأ معاناة القسم بسبب نقص المستلزمات الطبية.

ومن جانبه، لفت مدير مستشفى العريش العام، الدكتور أحمد منصور، إلى وجود بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب، لتشغيل وحدة قسطرة القلب بالمستشفى، وإجراء العمليات الجراحية، والكشف الطبي على المرضى، عن طريق أطباء المعهد.