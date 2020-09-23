مطرانية بورسعيد تشكر الرئيس و"الغضبان" لرعاية أبناء العريش المسيحيين

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، بيانًا صحفيًا، قدمت خلاله الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لأبناء العريش المسيحيين الذين تركوا منازلهم بعد الأحداث الإرهابية وانتقلوا لمحافظات أخرى للإقامة بها، ومنها بورسعيد.

وأكد البيان، أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات لكافة الوزراء والمحافظين بالاهتمام بأقباط العريش ورعايتهم، وهذا ما حدث بمحافظة بورسعيد وغيرها من المحافظات.

وثمّن بيان المطرانية الدور الذي قام به اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي اهتم وبذل جهدًا ملموسًا في العناية بالأسر المسيحية من أيناء العريش، وبتوجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية والصحية والإجتماعية في تذليل كافة العقبات التي واجهتهم.

وحذرت المطرانية في بيانها من ما أطلقت عليه "المحاولات الخبيثة" للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدة أن الرئيس السيسى يبذل كل الجهد من أجل رفعة الوطن والمواطنين.