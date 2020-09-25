محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر في العريش

أدى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صلاة الجمعة اليوم فى مسجد النصر بالعريش مع أعضاء قافلة الأزهر الدعوية التى ينظمها الأزهر الشريف.

ودارت خطبة الجمعة حول الصدق والأمانة فى الاسلام وما يترتب عليهما من نجاة الافرد فى الدنيا والآخرة.

وأشار الخطيب (أحد أعضاء القافلة) إلى بعض المواقف الإسلامية فى الصدق والأمانة وما ترتب عليهما من آثار طيبة.

وطالب الجميع بالصدق والأمانة لصالح المجتمع ونقل عضو القافلة تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الى أبناء محافظة شمال سيناء لدورهم الفاعل فى خدمة الوطن وتحدى الظروف الحالية على أرض سيناء.

قام شيخ الأزهر وأعضاء القافلة بتوجيه الشكر الى محافظ شمال سيناء لحسن استقبال القافلة ودعم عملها على أرض المحافظة .

فيما يشار أن القوافل الأزهرية الدعوية والتقيفية تواصل عملها فى محافظة شمال سيناء فى التوعية وعقد الندوات الدينية والقاء الدروس والمحاضرات فى المساجد.

علاوة على القاء خطبة الجمعة فى عدد من مساجد المحافظة ، ويتم توزيع المساعدات الغذائية والشنط المدرسية على الفقراء واليتامى.

حيث تضم القافلة نخبة من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة . كما تضم القوافل قافلة طبية تقوم بالكشف المجانى على الحالات المرضية وصرف الادوية المجانية للمرضى فى مستشفى نخل المركزى بوسط سيناء علاوة على توزيع كميات من المساعدات الغذائية والشنط المدرسية على غير القادرين ، وكذا عدد من الأغطية والبطاطين استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، وأعداد من مجلة نور التى تصدرها الرابطة العالمية لخريجى جامعة الأزهر الشريف، وذلك كهدية مقدمة من مشيخة الازهر الشريف الى أبناء سيناء.

ومن المقرر أن تستمر أعمال القوافل المتكاملة فى مختلف الأنشطة التوعوية والتنويرية والتثقيفية والطبية حتى يوم الأحد ٢٧ سبتمبر .٢٠٢٠