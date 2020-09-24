أقباط العريش يكذبون "الجزيرة".. والكنيسة تحذر من الوقيعة بين المصريين

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بيانًا قدمت فيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته واهتمامه بأبناء الوطن في كل مكان، وما قدمه خاصة لأبناء العريش في الظروف التي مروا بها من حب ورعاية، وتوجيهاته للوزراء المختصين والمحافظين بالاهتمام بهم ورعايتهم.

وتوجه الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، خلال البيان، بالشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للدور والجهد الملموس في العناية بأقباط العريش الذين تركوا منازلهم خلال السنوات الماضية للعيش في بورسعيد.

وأشار المطران إلى أنّ المحافظ أصدر توجيهات للأجهزه التنفيذية والسياسية والصحية والاجتماعية في تذليل العقبات التي واجهت أقباط العريش.

وحذّر مطران بورسعيد، من المحاولات الخبيثة للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، مطالبا بالحرص الواعي على سلامة الوطن، والالتفاف جميعا حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفه بالقول: "رئيسنا المحبوب الذي يبذل كل جهد من أجل رفعة الوطن والمواطنين، داعين الله أن يحفظ بلادنا ورئيسها في سلام وأمان".

وكانت قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي تداولت بيانًا منسوبًا لأقباط العريش يشكون فيه من إهمال المسؤولين لهم، قبل أن تصدر أسر أقباط العريش الموجودين في بورسعيد بيانًا تنفي خلاله ما تداولته إحدى القنوات المعادية للدولة، عبر مقطع فيديو، وأخذ أجزاء منه وعمل بعض مقاطع بطريقة المونتاج، تبين وتظهر عدم اهتمام الدولة بقضية الأسر التي انتقلت لمحافظة بورسعيد.

وأكدت الأسر تقديرها لمجهودات الدولة المصرية عامة ومحافظة بورسعيد خاصة، مشيرة إلى أنّ هذا المقطع المتداول كان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كاستغاثة ومناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين بالدولة.

وأضافت الأسر في بيانها: "نحن مصريون ونحافظ على الهوية المصرية وتماسك الدولة، ونشيد بالجهد المبذول للنهوض بالدولة ومحاربة الإرهاب الداخلي والخارجي، فهي وطننا وهي ملجأنا، ومطالبنا كانت في شكل استغاثة ومناداة للرئيس لأنه أب لكل المصريين، لكن هذه القنوات استخدمتها في تشويه صورة مصر أمام العالم، وهذا لا نقبله على الإطلاق".