استقرار الذهب لليوم الثالث على التوالي وعيار 21 يسجل 826 جنيها

لليوم الثالث على التوالي، شهدت أسعار الذهب استقرارًا في بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، عقب تراجع في الأسبوع الماضي وُصف بـ"القياسي".

وسجل الذهب عيار 24 اليوم نحو 944 جنيهًا، مقابل 944 جنيهًا أمس، فيما سجل عيار 21 نحو 826 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 708 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.612 جنيه.

وكان الذهب قد سجل الأسبوع الماضي، تراجعات بقيمة 44 جنيهًا.

وأرجع الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الاستقرار إلى أن البورصات العالمية والأسواق تستانف عملها الاثنين صباحًا، لافتًا إلى أن هذا التراجع هو الأكبر منذ عدة أشهر، لكنه بين أنَّه رغم هذا التراجع في جرام الذهب، إلا أنه لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنّ عام 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكّدًا أنّ السوق المحلية تتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمية، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.

وكشف نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أفضل الأيام لتداول الذهب في السوق المحلية للمواطنين حائزي الذهب، وهي أيام الجمعة ليلًا حتى الاثنين صباحًا، نظرًا لتوقف عمل البورصات عن المضاربة، وهي أفضل الأوقات التي يظل فيها الذهب ثابتًا.

ودعا نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين إلى ضرورة شراء الذهب في أوقات الانخفاض.

وكشف نائب رئيس شعبي الذهب، أن الأيام الماضية شهدت انتعاشة كبيرة على شراء السبائك والمشغولات الذهبية لعياري 21 و24 جنيهًا من جانب عدد من المواطنين خاصة بعد تخفيض سعر الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت منذ أيام في اجتماعها، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.