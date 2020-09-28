 بالأسماء.. تحالف المستقلين ينافس على 100 مقعد في 6 محافظات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، ووصل عدد المرشحين علي المقاعد الفردية لـ4007 مرشحا، ينافس عليها عدد كبير من الحزبين والمستقلين على مستوى الجمهورية، بينما ينافس على دوائر نظام القوائم الانتخابية "القائمة الوطنية من أجل مصر" و" تحالف المستقلين" و"نداء مصر" و"أبناء مصر".

وتنافس القوائم الانتخابية في 4 على 284 مقعدًا بـ4 دوائر هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ" بإجمالي 100 مقعدا.

ثانيا: دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 11 محافظة وهم "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر" بإجمالي 100 مقعدا.

ثالثا: دائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 7 محافظات: "الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" بإجمالي 42 مقعدا.

رابعا: دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 3 محافظات وهم: "الإسكندرية والبحيرة ومطروح" بإجمالي 42 مقعدا.

وتنشر "الوطن" في السطور التالية، أسماء المرشحين علي قائمة "تحالف المستقلين" والذي يخوض المنافسة بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والتي تضم محافظات" والتي تضم 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ" تنافس خلال على 100 مقعد.

أساسي/ احتياطي الترتيب الاسم الكامل

أساسي 1 نرمين ناجي محمد إبراهيم الغمراوي

أساسي 2 نيفين جميل شفيق واصف

أساسي 3 أميرة محمود عبدالقادر موسى

أساسي 4 مرسا رسمى سلامه مصلوح

أساسي 5 نوره صدقى رمزى سلام

أساسي 6 منال علام على عبدالعال

أساسي 7 وسام عادل حسن احمد

أساسي 8 كوثر على محمد على

أساسي 9 نينيت سامى فهمى مسيحه يوسف

أساسي 10 ساميه مصطفى محمد العزب

أساسي 11 فاتن عبدالعظيم عبدالرحمن

أساسي 12 سماح مكرم كامل بهنان

أساسي 13 شادية محمود حلمى صادق

أساسي 14 منال محروس محمود إسماعيل

أساسي 15 منى طه احمد عامر محمود

أساسي 16 صابرين محمد عبدالرحمن الجارحى

أساسي 17 سعاد محمد عمرالفاروق محمد فتحى محمد

أساسي 18 مرفت عطيفى محمد عبدالجواد

أساسي 19 تامر محمود يه حسن

أساسي 20 سمير صبرى سعدالدين ابوالعنين

أساسي 21 ايهاب وصفى امين واصف

أساسي 22 وليد عزت مدبولى محمد

أساسي 23 ايليا شهدى ايليا بولس

أساسي 24 القس بولا بالميلاد مدحت فؤاد رياض سوريال

أساسي 25 محمد سعيد محمد إبراهيم

أساسي 26 محمد عبدالعظيم عبدالرحمن

أساسي 27 نبيل يحى هاشم عبدالرحمن

أساسي 28 تامر محمد محمود يونى

أساسي 29 طارق سعيد سعيد محمد

أساسي 30 مجدى السيد عبدالعزيز السيد سمره

أساسي 31 طارق عبد الوهاب احمد محمد

أساسي 32 ساميه فتوح عطا السيدحسب الله

أساسي 33 سماح طه محمد سرور

أساسي 34 داليا سيد العربى خضرى السيد خليل

أساسي 35 ابتسام بدوى يوسف عزت ابوشنب

أساسي 36 الفت عبدالرؤف عبدالوهاب سعيد

أساسي 37 اسامه جرجس ميخائيل وهبه

أساسي 38 محمد نظمى احمد إسماعيل

أساسي 39 سامح محمد احمد السباعى

أساسي 40 محمود سيد حسبو إبراهيم

أساسي 41 محمد سمير عباس حسانين

أساسي 42 منير السيد محمد منير شبل محمد والى

أساسي 43 هانى صبحى كامل سعد

أساسي 44 مجدى محمدفكرى السيد محمد دياب

أساسي 45 محمد عبدالمنعم محمد الحفنى

أساسي 46 عبدالمجيد زكريا عبدالمجيد طاحون

أساسي 47 نسمه محمد محمد الصديق محمد

أساسي 48 شيماء حمدى محمد الحماقى جاد

أساسي 49 سوزان جريس الياس شنودة

أساسي 50 سناء عز الدين مصطفى السيد

أساسي 51 هناء محمد على صالح

أساسي 52 ثناء السيد احمد عقل

أساسي 53 سلوى فوزى محمد عبدالجواد

أساسي 54 منال محمد احمد سلام

أساسي 55 سارة السيد الشربينى فرج

أساسي 56 مجدى منير ابراهيم احمد بالى

أساسي 57 عبدالحكيم محمد عبدالحكيم شلبى

أساسي 58 محمد عبدالعظيم احمد محمد الشيخ

أساسي 59 عبدالغنى مسعد عبدالحميد الخن

أساسي 60 عصام محمد ابراهيم حسن على المعايرجى

أساسي 61 هشام محمد البدرى خلف

أساسي 62 مرقص عاطف نجيب داود

أساسي 63 عبدربه عبدالفتاح عبدربه بدر

أساسي 64 محمد عزت صالح زهران

أساسي 65 نجلاء محسن عبدالرحيم مندور

أساسي 66 ساميه صابر فهيم عفيفى

أساسي 67 ايمان فتحى عبدالهادى الشيخ سالم

أساسي 68 ريم محمد شوقى أحمد شبل مرعى

أساسي 69 ايهاب السيد عبده السيد الشامى

أساسي 70 محمد جمعه عطاالله الشربينى

أساسي 71 محى الدين عبدالحليم احمد الزهيرى

أساسي 72 كيرلس نبيل القمص بطرس بانوب

أساسي 73 هارون عبدالله عثمان حسن المسلمى

أساسي 74 عاطف خليل احمد سليمان

أساسي 75 هانىء عبدالله عبدالعزيز زوبع

أساسي 76 عبدالمحسن شعبان عبدالمحسن خلف

أساسي 77 عمر عبدالمعبود متولى حسين

أساسي 78 عمرو ابراهيم عبدالعظيم سالم

أساسي 79 هناء عبدالحميد عبدالسلام راجح

أساسي 80 حياة سيد عبدالمجيد موسى

أساسي 81 علا ابراهيم محمد حامد

أساسي 82 ناديه السيد حسونه البخ

أساسي 83 دعاء محمد ابوالنور محمود مد الخولى

أساسي 84 آمال محمود مد عامر

أساسي 85 منى فايز فرح دقيش

أساسي 86 امال ابواليزيد حسين يوسف

أساسي 87 واثق سعد محمد الشيخ

أساسي 88 مصطفى عبدالمنعم السيد عمران اللواتى

أساسي 89 محمود محمود روك احمد

أساسي 90 احمد مصطفى محمد الجعبرى

أساسي 91 حسام طلعت احمد احمد جمعه

أساسي 92 عمرو شعبان محمد راره

أساسي 93 علا نصرالدين محمد ابوكيله

أساسي 94 عزه عبدالسلام عبداللطيف الاحول

أساسي 95 نهى عبدالفتاح محمد السيد

أساسي 96 مروه جمال عبيد عباس

أساسي 97 ماجده ابوشعيشع السيد ابوشعيشع

أساسي 98 رقيه عبدالمنعم السيد عزت

أساسي 99 احمد عبدالواحد مصيلحى السيد

أساسي 100 صالح محمد صالح السيد خليفه

الاحتياطي:

احتياطي 1 ماجده محمود سى خليل

احتياطي 2 ناديه لطيف سيدهم إسكندر

احتياطي 3 بهيه نجيب عوض كلحى

احتياطي 4 مارينا رؤوف رياض جرجس

احتياطي 5 دعاء فؤاد سيد عبدالرحمن

احتياطي 6 عبير صادق احمد البرماوى

احتياطي 7 هدى محمد حسين على نصر

احتياطي 8 اسرار هاشم محمود يبه

احتياطي 9 شيرى جورج حنا ارمانيوس

احتياطي 10 ولاء خليل حلمى عبدالحميد

احتياطي 11 هدير عبدالعظيم عبدالحميد عبدربه

احتياطي 12 داليا جمال منصور رزق الله

احتياطي 13 فاديه يوسف عبدالمجيد ابوطالب

احتياطي 14 لمياء محمود سى محمد

احتياطي 15 آن بولس ناجى غبريال

احتياطي 16 أمانى عادل ابراهيم حماده

احتياطي 17 سحر عبدالحافظ مصطفى المرسى

احتياطي 18 مشيره عبدالرازق عبدالله ابوكيله

احتياطي 19 محمد محمد مدنى صالح

احتياطي 20 محمد صلاح الدين محمد سعيد عزت

احتياطي 21 ندا محمد عبدالغنى ضحا

احتياطي 22 اشرف عبدالعال حسن خليفه

احتياطي 23 ابانوب ابراهيم مليكه إبراهيم

احتياطي 24 الدسوقى محمد الدسوقى فياض

احتياطي 25 محمد عبداللاه محمد عبدالهادى

احتياطي 26 ماريو ابراهيم مليكه إبراهيم

احتياطي 27 احمد عبدالغفار حسن حسين

احتياطي 28 مصلحى عبدالواحد مصلحى السيد

احتياطي 29 حاتم محمد محمد ابوالفضل منصور عيسى

احتياطي 30 عمرو ابراهيم مبارك محمود مد

احتياطي 31 احمد جمال عراقى عبدالرحمن

احتياطي 32 ايمان دسوقى زكى دسوقى

احتياطي 33 كريمه محمود مد احمد

احتياطي 34 دينا محسن حامد عبداللطيف

احتياطي 35 امل محمد قطب سالم

احتياطي 36 نجوان عبدالفتاح محمد السيد الشعراوى

احتياطي 37 جورج عادل عجيب بطرس

احتياطي 38 مصطفى محمد محمود متولى

احتياطي 39 سمير محمود مد مجاهد

احتياطي 40 السيد ابومسلم محمد شحاته

احتياطي 41 ابراهيم سمير عباس حسانين

احتياطي 42 صلاح الدين محمود متولى احمد

احتياطي 43 احمد السيد حسبو إبراهيم

احتياطي 44 حسن عبدالدايم حسن الششتاوى

احتياطي 45 وحيد فرج سليمان عبدالله

احتياطي 46 محمد فتحى محمد فريج بليح

احتياطي 47 مريم عاطف عبدالسيد يوسف

احتياطي 48 كريمه محمد الزكى احمد عبدالعال

احتياطي 49 مارى عماد عريان نعمه الله

احتياطي 50 فاطمه لطفى طايع برهام الزكى

احتياطي 51 ابتهال محمد السعيد على فلاح

احتياطي 52 امال محمد حسن سالم

احتياطي 53 ولاء عبده شعبان عزب السيد

احتياطي 54 الهام السعيد المتولى سعد

احتياطي 55 فاطمه محمد صالح محمد حسن

احتياطي 56 محمد عونى شحاته صالح العدل احمد

احتياطي 57 محمد عبدالمطلب السعيد التمامى

احتياطي 58 كيرلس ميلاد نصيف سليمان

احتياطي 59 ابراهيم ابراهيم عبدالعظيم إبراهيم

احتياطي 60 احمد سعد السيد سويلم

احتياطي 61 عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم السيد عمران اللواتى

احتياطي 62 لوقا عريان فرح أيوب

احتياطي 63 انور على عبدالرحمن على

احتياطي 64 هشام عبدالخالق ناصف زكى

احتياطي 65 منى حنا عياد حنا

احتياطي 66 نجوى السيد محمد السيد

احتياطي 67 جهاد عباس احمد المرجاوى

احتياطي 68 عزه بكر محمد الدرسى

احتياطي 69 فادى فايز فرح دقيش

احتياطي 70 محمد عصام الدين عبدالسلام إسماعيل

احتياطي 71 زكى نادى زكى مترى

احتياطي 72 كرم دميان ميخائيل صالح دميان

احتياطي 73 محمد احمد محمود مد العزونى

احتياطي 74 محمد وليد سعد محمد سليمان الشيخ

احتياطي 75 محمد عبدالنبى رمضان عمر

احتياطي 76 ياسر صفوت محمد شاهر

احتياطي 77 محمد حسن اسماعيل درويش

احتياطي 78 محسن ابراهيم السيد عبدالغنى

احتياطي 79 ربيعه محمد محمد شبند

احتياطي 80 غاده ابراهيم عبدالسميع منسى محمد

احتياطي 81 دينا السيد محمد عبدالظاهر موسى

احتياطي 82 دعاء بديع ابراهيم نجم

احتياطي 83 اليزابيث جورج فخرى شكير ابادير

احتياطي 84 هانم عبداللطيف محمد الحاج

احتياطي 85 منال فؤاد شفيق جيد

احتياطي 86 آيه أحمد عبدالفضيل نورالدين

احتياطي 87 كرم خليل احمد سليمان

احتياطي 88 جورج توفيق القمص بطرس بانوب

احتياطي 89 امين عبدالعظيم غريب محمد

احتياطي 90 احمد جبر محمود غول

احتياطي 91 ماهر السيد محمد صبيح

احتياطي 92 احمد صلاح عبدالفتاح ابوالحسن

احتياطي 93 الجازيه عبدالمجيد السعيد العراقى

احتياطي 94 نهاد عبدالمنعم حامد ضوه

احتياطي 95 الهام بيومى سيد بيومى

احتياطي 96 رباب السيد محمد عقل

احتياطي 97 مى محمد احمد سلام سليم

احتياطي 98 هند احمد ابراهيم حجاج

احتياطي 99 رأفت رزق عبدالحميد رمضان

احتياطي 100 محمد محمود يه حسن