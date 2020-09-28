3 سيدات ينافسن 43 رجلا على 3 مقاعد فردية بالدائرة الأولى في كفر الشيخ

تنافس 3 سيدات على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، والتي تشمل مركزي كفر الشيخ، وقلين، مقابل 43 رجلاً، حسبما أظهر الكشف الابتدائي للمرشحين على المقاعد الفردية، الذى أعلنته لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة المنصورة الابتدائية.

وينافس على المقاعد الثلاثة، السيد شمس الدين، وأيمن الأتربي، ومحيي الدين القطان، ومحمد عرابي، عن حزب مستقبل وطن، ومحمد السيد عبد الكريم، وباسم عبدالمحسن حجازي، والشحات مصطفى، وعلاء عبد المولى، ومها يونس غازي، ورامي عبدالحميد، ومحسن محمد الجندي، ومحمد أحمد عبيد، وفرج السماحي، وأحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب الحالي، وسامي احمد ابراهيم، ومراد محمد القطان، وسامي فرحات طلحة، وإسلام بهي الدين بدوي.

كما ينافس كل من محمود شعبان شاهين، وأماني عزوز محمود، وعماد حمدي الشاذلي، وحسام الدمراوي، ومفيد حمدي راجح، وربيع بدير عبدالمحسن، ومحسن عبد الحميد باز، ونصر الدين أحمد عاصي، ومحمد علي حجازي، ومحمد رجب عبيد، ومحمد صحصاح، وعماد علي كامل، والسيد ابراهيم، ورأفت السيد فيود، وسلامة قبطان، ومحمد الخضراوي، وياسمين أبو الفتح، وطارق رشوان، وجمال حسيني.

كما يتنافس على مقاعد الدائرة أيضاَ، بدير عبد العزيز موسى، البرلماني الحالي، وإيهاب خليفة الحداد، ومظهر محمد الدميري، وهشام محمد عوض، وحسام عزت يونس، ووائل أبو المجد، وعمرو دوير، البرلماني الحالي، وياسر منير، وخليفة عباس حامد، وعلى قدري، ومصطفى زرارة، وعادل قادومة.