أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-9-2020 في مصر

شهدت اسعار الذهب استقرارا اليوم بالأسواق المحلية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 816 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله أمس الأحد بسبب إغلاق البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية، ومن المفترض أن تفتح البورصة أبوابها، اليوم الاثنين.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 930 و933 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 814 و816 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 698 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و528 جنيهًا.

الذهب يهوى ويواصل السقوط في أسبوع

وتراجع الذهب 41 جنيهًا خلال أسبوع تذبذبت فيه الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، كما خسر الجنيه الذهب 288 جنيهًا، ليستقر سعره اليوم الأحد عند 6 آلاف و528 جنيهًا.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة الموافق 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إيهاب واصف، على صعود أسعار الذهب لأعلى نقطه لها، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأوضح أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذي أربك بدوره حالة البيع والشراء، وجعل المقبلين على الشراء في حيرة من أمرهم ما بين الشراء أو العدول عنه.

رحلة الذهب خلال 3 أشهر

في بداية يوليو الماضي، بدأت أسعار الذهب تأخذ مسارها نحو الارتفاع التدريجي، فشهدت ارتفاعا طفيفا في بداية الأمر، إلى أن أصبح ملحوظا، وقفزت الأسعار ليصل سعر الذهب في نهاية يوليو، إلى أعلى قيمة له في تاريخه بتخطيه حاجز الـ1000 جنيه لعيار 24، ومع بداية أغسطس، وثبوت سعر الذهب عاودت الأسعار الانخفاض التدريجي مرة أخرى، لتقترب أسعاره من الأسعار الطبيعية التي سبقت موجة الارتفاع.

وحرصت البنوك المركزية في معظم دول العالم، على خفض أسعار الفائدة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وتقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

من جانبه، علق الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، قائلا إنّ احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وعند ضربها في الأسعار العالمية، نجد أنّها تعادل 4.5 مليار دولار من مكونات الاحتياطي النقدي، والباقي نقد أجنبي، 70% منه دولار، والباقي العملات الأخرى.