للمرة الثانية خلال أيام.. مصرع طفلة بلدغة عقرب في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها إثر اصابتها بلدغة عقرب سام، أثناء تواجدها في منزلها بدائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الطفلة إلى مستشفي سوهاج العام، إلا أنها توفيت قبل وصولها المستشفى، لتكون ثاني ضحية تفقد حياتها نتيجة لدغات العقارب، خلال أيام، في سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول الطفلة "حسناء ع. ح."، 3 سنوات، جثة هامدة، إثر إصابتها بلدغة عقرب.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدتها "أسماء أ. ع."، 28 سنة، ربة منزل، قررت أنه أثناء تواجد ابنتها بالمنزل، تعرضت للدغة عقرب، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقبل أيام، شهد مركز طهطا بمحافظة سوهاج أيضاً، وفاة طفل يُدعى "أحمد خالد"، 14 سنة، نتيجة إصابته بلدغة عقرب، أثناء تواجده في حوش الماشية الملحق بمنزل أسرته، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طهطا المركزي، تحت تصرف النيابة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.