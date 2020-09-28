أذربيجان: مقتل 6 أشخاص وجرح 19 في اشتباكات بإقليم ناجورنو كاراباخ

أعلنت أذربيجان مقتل 6 أشخاص وجرح 19 آخرين في اشتباكات بإقليم ناجورنو كاراباخ وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الإثنين، أن الأعمال القتالية مازالت مستمرة في إقليم "ناجورنو- كاراباخ".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرتسرون هوفهانيسيان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، "استمرت الأعمال القتالية، وحققت قواتنا المسلحة نجاحًا ملحوظًا.. لم يهدأ الوضع بعد، والقتال مستمر"، مؤكدًا أن الخسائر في صفوف الجنود الأرمن التي أعلنت عنها أذربيجان لا تتوافق مع الواقع.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، صباح اليوم الاثنين، مقتل 16 عسكريًا إضافيا قتلوا في المعارك مع أذربيجان.

وقالت الوزارة إن حصيلة قتلى قواتها بلغت 31 فردًا حتى الآن.