"مكرم" تصل المنيا لإطلاق "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية

وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى محافظة المنيا، اليوم الاثنين، لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة"، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وكان في استقبالها المحافظ، اللواء أسامة القاضي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

تأتي زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة المنيا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف وزارة الهجرة، خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية عام 2019، في شرم الشيخ؛ بتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، والتي تم إطلاقها في محافظة المنيا اليوم، بحضور اللواء أسامة القاضي، وممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، وممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومي للمرأة.

وأوضح محافظ المنيا أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، والعمل على إبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب، وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف أن الرائدات الريفيات، بما يمتلكنه من خبرات وعلاقات داخل القرى، عليهن دور كبير في حمل تلك الأمانة، ونشر التوعية تجاه تلك القضية الهامة، بالتوازي مع توفير بدائل للعمل الحر، من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للأهالي داخل القرى.

ولفت "القاضي" إلى أن المحافظة تعمل، من خلال عدة مبادرات، على توفير مشاريع خاصة للأهالي، تدر دخلاً عليهم، وتكون مصدراً للرزق، وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة"، بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلاً: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية".