أشهرهم "بدراوي وعكاشة ونبيه".. نواب يغيبون عن برلمان 2020 بالدقهلية

غاب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ببرلمان 2015 عن الترشح لانتخابات 2020 بمحافظة الدقهلية، ولم يتقدموا بأوراق ترشحهم، وأبرزهم النائب محمود نبيه حسانين، عضو مجلس النواب عن دائرة منية النصر، والذي اكتفي بالدفع بابنته الدكتورة شيماء محمود نبيه، بين مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأعلن النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، أن المجلس الحالي هو آخر مجالسه النيابية التي سيشارك فيها، وأنه قرر بعد تفكير عميق عدم خوض انتخابات البرلمان والاكتفاء بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتيره العام.

وفضل النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المنصورة وكالة لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب، عدم خوض التجربة مستقلا بعد أن دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين آخرين، كما قرر الإعلامي توفيق عكاشة، والذي أسقط برلمان 2015 عضويته بسبب لقائه في بيته بأحد المسؤولين الدبلوماسيين في بيته، وقرر عدم خوض الانتخابات في دائرته مركز طلخا.

واكتفت الدكتورة هالة السيد حسن، ابنة النائب الراحل السيد حسن بعدة شهور قضتها في مجلس النواب بعد وفاة والدها، ولم تترشح، وكذلك الدكتورة ماجدة أحمد نصر، عضو مجلس النواب، والتي دخلت البرلمان عام 2015 بالقائمة ولم تترشح كفردي هذه الدورة.

ومن مرشحي القائمة واللاتي لم يترشحن هذه الدورة في الدقهلية كل من النائبة جواهر سعد الشربيني، عضو مجلس النواب وكذلك الدكتورة هبة هجرس.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كل دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ " وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.