"شباب القرنة" يطلقون مبادرة "برلمان 2020" لاختيار مرشح واحد

منذ بداية شهر يوليو الماضي، حرص شباب مدينة القرنة بالأقصر، على اتخاذ خطوات جادة وقوية من أجل اختيار مرشح واحد بانتخابات مجلس النواب 2020، يكون محل توافق من العائلات الكبار وجديرا بأصواتهم، لأجل استكمال التنمية والمضي قدما بالقرنة.

"برلمان القرنة 2020 لاختيار مرشح واحد".. هو اسم المبادرة التي أطلقها شباب الدائرة، وفقا لحديث محمد الزاويدي المنسق الإعلامي لها، موضحا أنها بمشاركة كبار ومشايخ والشخصيات العامة، حيث ولدت بهدف لم شمل القرنة ونبذ العصبية القبيلة فى اختيار المرشح اياً كان اسم، بالإضافة لخلق حوار مجتمعي بين جميع العائلات والراغبين في الترشح.

يتولى الشباب بالمبادرة دور تنظيمى وخدمي، للتنسيق بين العائلات في المدينة، وهم "الغابات، الحروبات، الحساسنة، العطيات، العوصة، القصاصية، الدقاقات، الهوارة، الشبونية"، بجانب مسيحيو المدينة، حيث اشترطوا إقامة انتخابات داخلية بين مرشحي العائلات للتوافق على فرد واحد، على أن يلتزم الباقين بعدم تقديم أوراقهم ويدعموا الفائز في الماراثون البرلماني.

وقال الزاويدي، لـ"الوطن"، إن شباب "برلما القرنة" سعوا إلى إجراء عدة زيارات لمشايخ المدينة، وحصد تأييدهم، على مدار تلك الفترة الماضية، لحين عقدهم اجتماعا بالأمس مكون من جميع العائلات، بالإضافة إلى 15 شخصية عامة منزوعة منهم العصبية القبيلة، واختار 112 فردا من بين 7 أفراد يرغبون في الترشح لمجلس النواب، ليفرز ذلك عن فوز أحمد حمزة، رئيس اللجنة النقابية لمعلمي القرنة حاليا.

بينما الستة الآخرين أعلنوا تأييدهم لمرشح المبادرة وجميع عائلات القرنة، وفقا للزاويدي، مضيفا أن أحمد حمزة كان يعمل ناظرا بمدرسة القرنة، ووكيلا للإدارة التعليمية، وعضوا سابقا بالمجلس المحلي، بينما يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي القرنة، ونائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.

وأضاف منسق المبادرة أن كافة أفراد المدينة توافقوا على "حمزة" لحصد مقعد القرنة بالبرلمان، وسيلتزمون بدعمه خلال فترة الانتخابات، حيث إن برنامجه يعتمد على مشروعات عامه تخص البيئة والتعليم والصحة والتخطيط العمران وفصل أملاك الدولة والآثار عن أملاك الأهالى، بجانب تقنين أوضاع زراعة أراضى الدولة والبناء عليها، فضلا عن أزمات الصرف الصحى وتوصيل الغاز الطبيعى للمواطنين.