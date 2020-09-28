الخطوات المقبلة في طريق برلمان 2020: تمتد إلى 3 أشهر

قبل 10 أيام، بدأت أولى الخطوات نحو مجلس النواب الجديد، بفتح باب الترشح للراغبين بتقديم أوراقهم عقب إجراء الكشف الطبي عليهم، خلال المدة من 17 سبتمبر إلى 26 سبتمبر الجاري، حيث من المنتظر اليوم إعلان القائمة المبدأية للمرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، بنظاميها الفردي والقوائم.

وبعد غلق باب الترشح وإعلان القائمة المبدأية، ترصد "الوطن" الخطوات القادمة التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لحين إعلان تشكيل مجلس النواب:

- إعلان كشوف وأسماء المترشحين ورموزهم، والطعن عليها أمام القضاء الإداري لمدة 3 أيام، هي 27 و28 و20 سبتمبر.

- بدء مرحلة تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من أجل التصويت البريدي، في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل.

- فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون، لمدة 3 أيام، هم 30 سبتمبر و 1 و 2 أكتوبر المقبل.

- إعلان القائمة النهائية للمترشحين للنواب، يوم 5 أكتوبر.

- آخر موعد للتنازل عن الرشح بالانتخابات يوم 7 أكتوبر.

- نشر التنازلات بالصحف يوم 8 أكتوبر.

- تنطلق فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى يوم 5 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر، ليبدأ الصمت الانتخابي.

- تنطلق الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، ليبدأ الصمت الانتخابي بالمحافظات المعنية.

- طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارجي، يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، و2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية.

- إجراء الانتخابات لمحافظات المرحلة الأولى بالخارج، في 21، و22، و23 أكتوبر، وبالداخل يومي 24، و25 أكتوبر.

- إجراء انتخابات انتخابات المرحلة الثانية بالخارج، في 4، و5، و6 نوفمبر، وبالداخل في 7، 8 نوفمبر.

- نهاية فترة التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات.

- يتم الفصل في التظلمات هلال 24 ساعة من تاريخ عرضها على الهيئة، وإخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره.

- إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى في 1 نوفمبر، والثانية في 15 نوفمبر.

- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، يوم 2 نومفبر للمرحلة الأولى، ويوم 15 نوفمبر للمرحلة الثانية.

- الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.

- فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام.

- بدء الصمت الانتخابي يوم 18 نوفمبر للمرحلة الأولى، ويوم 2 ديسمبر للمرحلة الثانية.

- إجراء انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالخارج في 21، و22، و23 نوفمبر، وبالداخل في 23، و24 نوفمبر.

- إجراء انتخابات للمرحلة الثانية، بالخارج في 5، 6، 7نوفمبر، وبالداخل في 7، و8 ديسمبر.

- الفصل في تظلمات عملتي الاقتراع والفرز في موعد أقصاه 30 نوفمبر للمرحلة الأولى، و14 ديسمبر للمرحلة الثانية.

- إعلان النتيجة النهائية للرلمان بأكمله في 14 ديسمبر 2020.