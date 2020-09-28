ثبات أسعار الدواجن والبيض في الأسواق على مدار 20 يوما

سجّلت أسعار الأعلاف، اليوم، ارتفاعًا بقيمة 450 جنيهًا، ليباع بـ5850 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بيع الكتكوت 4 جنيهات ليباع بـ10جنيهات، فيما استقرت أسعار الدواجن والبيض تجزئة لمدة دامت 20 يومًا.

ويباع كيلو الدواجن مزرعة بـ17جنيهًا، وفي الأسواق بأسعار تتراوح بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، فيما استقر سعر بيع طبق البيض عند أسعاره، ليباع بأسعار تتراوح بين 32 و33 جنيهًا للطبق.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ثبات سعر بيع الدواجن عند 17 جنيهًا "مزرعة" غير عادل للمربين ولا يوجد له أسباب، خاصة أنهم لا يزالون يعانون من انخفاض الأسعار خلال الأشهر الماضية، وتعرضوا لخسائر بسبب البيع بأقل من سعر التكلفة.

وفى السياق ذاته، قال "السيد"، إن المزارع استعدت لفصل الشتاء من خلال توافر الأدوية والتحصينات وأسطوانات البوتاجاز للتدفئة، مع توافر العلف بسعر مناسب للمربين، على أن يكون عالٍ في قيمته الغذائية، مشيرًا إلى أن هذا المدخل يمثل 70% من تكلفة كيلو الدواجن عند البيع.

ولفت إلى أنه من المعتاد ارتفاع أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء، بسبب اتجاه عدد كبير من المزارع إلى التوقف خوفًا من الأمراض المعدية ونفوق الدواجن وارتفاع اسعار التدفئة.

ودعا "السيد" الدولة الى مساعدة المنتجين لتصدير الإنتاج من خلال دعمهم وإعطائهم مزايا تنافسية للمنافسة بالخارج، وسرعة إنشاء البورصة، ومنع تداول الدواجن الحية بالأسواق.

وواصلت أسعار الدواجن انخفاضها خلال الأشهر الماضية في السوق المحلية، لتسجل 17 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وهو السعر الذى رفضه عدد كبير من المربين، مؤكدين أنه لا يتناسب مع التكلفة، ويتسبب في خسائر عديدة.

وتنتج مصر من الدواجن 1.4 مليار دجاجة سنويًا، وتستهلك نفس الكمية، ويوجد 204 مجازر على مستوى الجمهورية، فيما يبلغ عدد المزارع 50 ألف مزرعة وتمثل الدواجن 75% من احتياجات الفرد.