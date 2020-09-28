ختام فعاليات التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصري 2020

شهدت محافظة كفرالشيخ نهائيات وتصفيات أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية لعام 2020، على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد أقوى صور الدعم الشامل من وزير الشباب والرياضة على المستويات كافة موجهاً الشكر والتقدير لسيادته لما تشهده المحافظة من دعم وتغيير شامل، مؤكداً أن أولمبياد الطفل المصري لعام 2020 يأتي في إطار تعاون كامل ومستمر مع وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للطلائع».

وأوضح نورالدين، أن القيادة السياسية تضع أطفال مصر وبناء قدراتهم نصب أعينها ضمن رؤية مصر 2030، مضيفاً أن أولمبياد الطفل المصري يُعد مشروعا قوميا للناشئين وطلائع مصر، حيث يرتكز على جزئيين الأول محاكاة رياضية ورفع مستوى صحة أطفال مصر من خلال الممارسة الرياضية، وأن إقامة دورة لأولمبياد الطفل المصرى تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات والتى تأتى ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن تصفيات أولمبياد الطفل المصري 2020 تضم (الغربية، كفرالشيخ، القليوبية) للموسم الثاني وسط الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وارتداء الكمامات، والتي اقيمت على ملاعب كلاً من (نادى بنها الرياضي – مركز شباب مدينة بنها – مركز شباب كفر الجزار)، وإن المحافظة حصدت فوز فريق السلة بنين للألعاب الجماعية، كذا فوز فريق تنس الطاولة بنين للألعاب الفردية بالإضافة إلى فوز فريق الكاراتيه والتايكوندو والجري 100م بنين، مشيراً إلى أن اولمبياد الطفل المصري هو نموذج محاكاه للأولمبياد في صوره مصغره.