عالمي ومحلي.. 28 سبتمبر ملتقى الفعاليات الافتراضية لتحدى "كورونا"

عودة تدريجية للحياة يشهدها العالم، وحالة من التأقلم مع الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، حولت الفعاليات إلى ملتقيات وقمم افتراضية حتى الاجتماعية منها والتي تتطلب حضور طرفي اللقاء مثل ملتقيات التوظيف وغيرها من اللقاءات التي تتحمور حول مناقشة تداعيات الفيروس.

ويشهد اليوم العديد من الفعاليات الافتراضية، التي تتصدرها مصر بانعقاد أول ملتقى توظيف افتراضي لخريجي الجامعات منذ تفشي الفيروس.

انطلاق أول ملتقى توظيف افتراضى

انطلقت اليوم فعاليات أول ملتقى توظيف افتراضى، بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من الإسكندرية إلى أسوان تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ودعم رؤساء عشر جامعات. وتنفيذاً لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، في دعم شباب الجامعات وإيجاد فرص العمل الحقيقية وربطهم بسوق العمل.

القمة العالمية لصناعة الطيران تناقش آليات التعافي من تداعيات كورونا

على المستوى العالمي، انطلقت فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020، عن بُعد، خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر، بمشاركة قادة القطاع على مستوى العالم، والذين سيجتمعون افتراضيا لمناقشة أكبر التحديات والفرص في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

وتركز القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار و"إيدج"، على التحليلات والبيانات التي توضح كيفية تعافي صناعة الطيران وسبل عودة الانتعاش بشكل سريع، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي يتوجب العمل عليها لدعم مسيرة التجديد في هذين القطاعين، والتعرف على الآفاق الجديدة التي يفرضها الواقع الذي يعيشه العالم اليوم.

وتعد القمة العالمية لصناعة الطيران بمثابة تذكير بأن قطاعنا جزء من صناعة عالمية واسعة النطاق ومترابطة بناء على حجم الشراكات والتعاون الذي يجمع بين أطرافها مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، ومن خلال تبادل الأفكار والخبرات يمكننا التغلب على هذه التحديات لتحقيق الفرص النوعية المقبلة.

وتلعب "مبادلة" وشركات الطيران والفضاء التابعة لها مثل "ستراتا" و"سند" و"الياه سات" دوراً محورياً في جلسات القمة، ومشاركة رؤيتها لقطاع حيوي مبني على الاستثمارات في التكنولوجيا ونماذج الأعمال والكفاءات.

فعاليات افتراضية تنطلق لأول مرة خلال سبتمبر

انطلق معرض الأخشاب الدولي في نسخته الافتراضية الأولى هذا العام، في الفترة من 7 لـ9 سبتمبر، في ظل أزمة كورونا، لتشجيع استمرارية الأعمال ومواصلة دعم صناعة الأخشاب والنجارة، ويمكن للمشاركين الانخراط في مكان اجتماع افتراضي آمن بين رجال الأعمال في صناعة الأخشاب والاكسسوارات الخشبية وآلات النجارة، ويتيح للموردين والمصنعين وشركات الآلات عرض منتجاتهم وتقنياتهم المبتكرة وسيناريوهات الإنتاج والآلات واسعة النطاق.

حيث تمكن العارضون والزائرون من الاستفادة من عدد لا يحصى من الفوائد، أبرزها انخفاض تكلفة المشاركة والتواصل مع خبراء الصناعة والنخبة والترويج لنطاق العلامة التجارية والمحفظة الرقمية، وزيادة عائد الاستثمار، وفرص التواصل المباشر والدردشة بين العارضين والزوار، والصفقات الحصرية على العرض، والفرص القوية لإبرام الصفقات التجارية مع المشترين الجادين.