انطلاق معرض الأخشاب الدولي افتراضيا.. وخبير: عائد اقتصادي وصحي

انطلق معرض الأخشاب الدولي في نسخته الافتراضية الأولى هذا العام، في ظل أزمة كورونا، لتشجيع استمرارية الأعمال ومواصلة دعم صناعة الأخشاب والنجارة، ويمكن للمشاركين الانخراط في مكان اجتماع افتراضي آمن بين رجال الأعمال في صناعة الأخشاب والاكسسوارات الخشبية وآلات النجارة، ويتيح للموردين والمصنعين وشركات الآلات عرض منتجاتهم وتقنياتهم المبتكرة وسيناريوهات الإنتاج والآلات واسعة النطاق.

في النسخة الافتراضية الأولى للمعرض السنوي، يتمكن العارضون والزائرون من الاستفادة من عدد لا يحصى من الفوائد، أبرزها انخفاض تكلفة المشاركة والتواصل مع خبراء الصناعة النخبة والترويج لنطاق العلامة التجارية والمحفظة الرقمية، وزيادة عائد الاستثمار، وفرص التواصل المباشر والدردشة بين العارضين والزوار، والصفقات الحصرية على العرض، والفرص القوية لإبرام الصفقات التجارية مع المشترين الجادين.

شحاتة: العائد اقتصادي وصحي يحمي المشاركين من العدوى بكورونا ويدعم استمرارية الحدث

المنصة الافتراضية التي تجمع عارضين من دول حول العالم دون أي متاعب في السفر، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الحالي، اعتبرها الدكتور ياسر شحاتة خبيرة التنمية المستدامة، حياة جديدة لمستقبل أفضل، إذ جرى تطويع التكنولوجيا كتفاعل بديل للحضور والتجمعات تماشيا مع الظروف العالمية حتى لا تتوقف الأعمال العالمية.

وتابع شحاتة في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ حرص إدارة المؤتمر على عقده بشكل افتراضي هذا العام، يخلق بيئة بديلة من التفاعل في إطار السعي لعدم توقف فعالياته بسبب ظروف الوباء العالمي: "بيتيح أمان للمشاركين واستمرار للتجارة والأعمال واستمرار للإنتاجية"، معتبرًا العائد مزدوج اقتصادي وصحي.

واعتبر خبير التنمية المستدامة، المعرض السنوي بأنّه يعزز ثقافة الفرد والمجتمع نحو نوعيات الأخشاب المختلفة، إضافة إلى معرفة مواصفات وأسعار كل نوع لدعم صناعة الأخشاب والترويج لها.