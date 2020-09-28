التحقيق في وفاة شاب بمشاجرة عائلية بالصف

تحقق أجهزة الأمن بالجيزة في واقعة وفاة شاب بمشاجرة عائلية بمنطقة الصف، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الأدارة العامة لمباحث الجيزة أن مشادة كلامية نشبت بين أفراد الأسرة بسبب خلافات عائلية، وكان من ضمن الأطراف المجني عليه، وتشابك جميع الأطراف مع بعضهما وأثناء الشجار أصيب المجني عليه بشومه على رأسه.

وأضافت التحريات أن الأسرة نقلت الضحية إلى المستشفي فى محاولة لإنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط جميع أطراف المشاجرة وعددهم 5 أفراد، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لتحديد المتسبب في وفاة القتيل.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، إخطارا من مأمور مركز الصف يفيد بنشوب مشاجرة بين 6 أفراد من عائلة واحدة وأسفرت عن مصرع شاب، وانتقل فريق من رجال المباحث وتبين أن الضحية مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسد والرأس.

ودلت التحريات أن سبب المشاجرة هو خلافات عائلية بين المجني عليه وأفراد الأسرة، وأثناء المشاجرة تعدى أطرافها بالضرب على بعضهما لبعض، مما أسفر عن مصرع الضحية، وجارٍ الاستماع لأقوال شهود العيان لتحديد متسبب الوفاة للمجني عليه، كما يجري مناقشة أطراف المشاجرة وخلال جمع التحريات من قبل ضباط المباحث أنكر أطراف المشاجرة التسبب في وفاة القتيل.

تحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.