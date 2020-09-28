وزيرة التجارة تبحث سبل الارتقاء بصناعة ودباغة الجلود وزيادة الإنتاج

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع صناعة ودباغة الجلود يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي حيث تتمتع مصر بإمكانات وخبرات وتاريخ طويل في هذا المجال، مشيرة إلى ثقة القيادة السياسية في مصر في مجتمع الأعمال والمصنعين المصريين في إدارة وتشغيل مختلف المشروعات الصناعية.

وشددت على أهمية تحقيق المزيد من التعاون بين العاملين في هذا القطاع في مجالات الدباغة والتصنيع لإنشاء مشروعات استثمارية تحقق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية؛ للوصول إلى منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية، الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركزا استراتيجيا لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط وإنما على المستوى الدولي أيضا.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من منتجي ومصدري الجلود والمصنوعات الجلدية، حيث استعرض اللقاء سبل الارتقاء بصناعة الجلود في مصر، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الجلدية.

حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري لصناعة ودباغة الجلود وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود، إضافة إلى السيد شريف يحيى، والسيد محمد مهران عن شعبة الجلود بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة حريصة على توفير منتجات جلدية للسوق المحلي بجودة عالية واسعار تناسب محدودي الدخل، مشيرة إلى مساندة الحكومة لهذا القطاع المهم واستعدادها لجلب الخبرات العالمية لتطويره من خلال الاستعانة بخبراء عالميين لنقل التكنولوجيات الدولية المتطورة للصناعة الوطنية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصميمات الحديثة للمنتجات النهائية.

وأشارت جامع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإنتاج المصري من الجلود الخام، وعدم تصديره في صورته الأولية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي، وتصدير منتجات تامة الصنع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والمتعلقة بسد الفجوة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي ساهمت في إحداث نقلة كبيرة في مجال دباغة وتصنيع الجلود، ووفرت كل الخدمات للعاملين في هذا المجال.

وأكد المشاركون، في الاجتماع، حرصهم على تنمية وتطوير صناعة ودباغة الجلود خاصة أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لإقامة صناعة جلود حقيقية وانتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، مشيرين في هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليا السعي نحو إنتاج مصنوعات جلدية تلبي احتياجات السوق المحلية وبأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، وهو التوجه الذي تدعمه وزيرة التجارة والصناعة.