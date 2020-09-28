24 مرشحا لـ"النواب" بكفر الشيخ بينهم الطبيب فاقد البصر ورئيس شركة المياه

ينافس 24 مرشحا على مقعدي الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، وتشهد هذه الدائرة تحديداً مفاجآت بينها ترشح الدكتور محمود ىسامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم في مايو الماضي، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان الحالي، الذي غًير محل إقامته، هرباً من المنافسة على الدائرة الأولى التي اشتعل فيها الصراع.

كما ينافس مرشحين إثنين من عائلة واحدة على المقعدين، ضمن قائمة دعم تحالف مصر وهما «العميد سيد أحمد محمد، البرلماني الحالي، والذي حصل على رقم 1 رمز القلم، توفيق أبو أحمد، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، والحاصل على رقم 3 رمز الكتاب، مرشحين عن حزب مستقبل وطن وعلى أبو أحمد، البرلماني السابق رقم 2 رمز الصاروخ، مرشحاً عن حزب الشعب الجمهوري»، وفق ما أعلنته لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

كما تضم قائمة المرشحين على المقعديين الفرديين، هاني السيد هاغرون، وعبد الفتاح الشرنوبي، محمد الشربيني، محمد الصعيدي، أسامة عبد المعطي، الأمير حسين سلامة، حسين شمس، محمد جاويش، محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، هشام عبد العزيز، مصطفى السلموني، الدكتور محمود سامي فاقد البصر، هاني سلطان، عادل فرغلي، سعد عبد الجليل، محمد فيصل عبيدي، البرلماني الحالي، عبدالله ابو اليزيد، شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

كما ينافس على المقعدين أيضاً كل من البرلماني السابق محمد عبد الحميد هاشم، ماهر المصري، ويتمتعان بشعبية كبيرة بين أبناء سيدي سالم، وخلت هذه الدائرة من ترشح السيدات.