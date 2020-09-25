ترشح الطبيب فاقد بصره يشعل الصراع بدائرة "الرياض- سيدي سالم" كفر الشيخ

اشتعلت المنافسة على مقعدي الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم، وذلك عقب تقدم الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم في مايو الماضي، بأوراق ترشحه، حيث يتمتع الطبيب بشعبية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، حيث حصل قنيبر على رمز"سماعة الطبيب"، في مفارقة غريبة.

كما ينافس مرشحين اثنين من عائلة واحدة على المقعدين، ضمن قائمة دعم تحالف مصر وهما العميد سيد أحمد محمد، البرلماني الحالي، والذي حصل على رقم 1 رمز القلم، توفيق أبو أحمد، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، والحاصل على رقم 3 رمز الكتاب، مرشحين عن حزب مستقبل وطن وعلى أبو أحمد، البرلماني السابق رقم 2 رمز الصاروخ، مرشحاً عن حزب الشعب الجمهوري.

ووصل عدد المرشحين بهذه الدائرة لـ 18 مرشحاً حتى الآن، كما أعلن ماهر المصري، المرشح السابق خوض غمار الانتخابات، بينما هرب وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، من الدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، إلى الدائرة الثانية بسيدي سالم والرياض، هرباً من المنافسة الشرسة بالدائرة الأولى، لكن ترشح الطبيب فاقد البصر، ربما يقلب الموازين، خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة، وترشح بناءً على مطالبة الشباب والأهالي له، وهو ينتمي لقرية بقلولة التابعة لمركز الرياض، والتي تحتوي على كتلة تصويتية عالية، ويدعمه زملائه الأطباء الذين كانوا سبباً في اقناعه بالترشح.

وبدأ مرشحوا تحالف دعم مصر، في تكثيف جولاتهم الانتخابية داخل الدائرة وعقدوا لقاءات جماهيرية موسعة خلال الأيام الماضية، بينما لم يعلن حزب النور السلفي، حتى الآن الدفع بأى من كوادره خاصة في هذه الدائرة، التي تُعقد معقلاً للسلفين، خاصة مركز سيدي سالم، وترشح عنها 4 مرشحين في مجلس الشيوخ لكنهم خسروا السباق، على الرغم من حصولهم على نسبة أصوات مرتفعه بمركز سيدي سالم.

وقال الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره إنه قرر الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على الدائرة الثانية التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم، انطلاقاً من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب واطلاقه مبادرات ومؤتمرات لدعمهم.

وأضاف قنيبر، في أول تصريح اختص به "الوطن"، أنه استخار الله سبحانه وتعالى والمقربين منه ورأى أن واجبه يحتم عليه دعم الأهالي في هذه الفترة: "لقيت حب الناس كتير، وطالبوني بالترشح، قولت ابقى صوت الشباب والمحتاجين والغلابة، أنا نفسي أرد لكل محبيني الجميل، في محنتي شوفت حب لايتخيله أحد، من مصر وبرا مصر فنفسي ارد جزء من الحب ده للناس أني أكون صوتهم وأنال ثقتهم ودعمهم لتلبية مطالبهم".

تابع قنيبر، "أنا براهن على حب الناس ودعم الشباب في وسط الزخم اللى موجود، وبقولهم أنا خادم ليكم، وأتمنى أنال ثقتكم، وأنا هبدأ جولات في الدائرة قريباً إن شاء الله".

ووجه الشكر للجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس المحكمة واللجنة، على حسن استقباله: "استقبلوني بحفاوة، حسيت إنى لسه عايش في قلوب الناس وقضيتي مماتتش، نفسي أكمل مشواري في خدمة الناس، وأنا الحمدلله صحيا كويس وبحمد ربنا".

وقدم قنيبر، أوراق ترشحه اليوم الخميس، إلى لجنة تلقي الطلبات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عن الدائرة الثانية والتي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم.

وحصل قنيبر على رمز"سماعة الطبي"، فى مفاجأة ومفارقة غريبة، حيث أنه يعمل طبيبا بشريا، وترشح الطبيب على المقعد الفردي مستقل.