الطبيب فاقد البصر في أول تصريح بعد تقديم أوراق ترشحه: براهن على حب الناس

قال الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره خلال تأدية علمه بمستشفى العزل ببلطيم، في أول مايو الماضي، إنه قرر الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على الدائرة الثانية التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم، انطلاقاً من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وإطلاقه مبادرات ومؤتمرات لدعمهم.

وأضاف قنيبر، في أول تصريح اختص به "الوطن"، أنه استخار الله سبحانه وتعالى والمقربين منه ورأى أن واجبه يحتم عليه دعم الأهالي في هذه الفترة: "لقيت حب الناس كتير، وطالبوني بالترشح، قولت ابقى صوت الشباب والمحتاجين والغلابة، أنا نفسي أرد لكل محبيني الجميل، في محنتي شوفت حب لايتخيله أحد، من مصر وبرا مصر فنفسي ارد جزء من الحب ده للناس أني أكون صوتهم وأنال ثقتهم ودعمهم لتلبية مطالبهم".

تابع قنيبر، "أنا براهن على حب الناس ودعم الشباب في وسط الزخم اللى موجود، وبقولهم أنا خادم ليكم، وأتمنى أنال ثقتكم، وأنا هبدأ جولات في الدائرة قريباً إن شاء الله".

ووجه الشكر للجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس المحكمة واللجنة، على حسن استقباله: "استقبلوني بحفاوة، حسيت إنى لسه عايش في قلوب الناس وقضيتي مماتتش، نفسي أكمل مشواري في خدمة الناس، وأنا الحمدلله صحيا كويس وبحمد ربنا".

وقدم قنيبر، أوراق ترشحه اليوم الخميس، إلى لجنة تلقي الطلبات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عن الدائرة الثانية والتي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم.

وحصل قنيبر على رمز" سماعة الطبي"، فى مفاجأة ومفارقة غريبة، حيث أنه يعمل طبيبا بشريا، وترشح الطبيب على المقعد الفردي مستقل .

ونشرت الوطن قصة الطبيب قنيبر واستجابت رئاسة الوزراء وتم إصدار قرار بعلاج الطبيب على نفقة الدولة وتم نقله لمستشفى الطبي العالمي لتلقي العلاج.