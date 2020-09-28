فيديو.. مدحت صالح يطرح أغنية وطنية جديدة "قول يا مصري"

طرح الفنان مدحت صالح أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "قول يا مصرى قول الله يحميها"، وهي أغنية في حب مصر.

واستعرض كليب الأغنية المشروعات القومية والإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تطرقت الأغنية للشعب المصري وأصالته ووحدته.

يذكر أن مدحت صالح انتهى من تسجيل تتر مسلسل "الوجه الآخر" بطولة الفنان ماجد المصري، وإخراج سميح النقاش، ومن تأليف الأستاذ فداء الشندويلي ومن إنتاج شركة سينرجي.

الأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان مدين وتوزيع هارون ومكساج مهندس خالد رؤوف وإنتاج فني يحيي ممدوح المنتج.

وشارك صالح في حفل مسرح مكتبة الإسكندرية، ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، خلال شهر أغسطس الماضي.

وفي حفل كامل العدد، احتفلت الجماهير بالأمسيات الغنائية التي توقفت لعدة أشهر، حيث غنت الجماهير مع الفنان مدحت صالح وتعالت أصوات الغناء والتصفيق في الحفل الذي كان بساحة المكتبة الخارجية وأمام كورنيش البحر.

وشدا "صالح" بعدد من الأغنيات التي يعشقها أهالي المدينة الساحلية، منها "بحلم على قدي - تلات سلامات - النور مكانه في القلوب - حبيبي يا عاشق - المليونيرات"، كما طلب أحد الشباب الصعود والغناء مع الفنان الأمر الذي لقي ترحيب الأخير، وشجع الشاب على مواصلة الغناء.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي هذا العام يضم العديد من الفعاليات الفنية، والتي تتنوع ما بين الموسيقى والمسرح والسينما.