وزارة الري تعلن نبأ سار عن مياه الهضبة الإثيوبية غدا

كشف مركز التنبؤ بالطقس التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم، عن أنّ الهضبة الاثيوبية ستشهد هطول أمطار خفيفة لمتوسطة تتراوح بين 3 إلى 15 ملليمترا، غدا، كما تشهد هطول أمطار خفيفة لمتوسطة تتراوح بين 3 إلى 25 ملليمترا في اليوم على منطقة المستنقعات، وفي منطقة البحيرات الاستوائية من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفة لغزيرة تتراوح من 3 إلى 20 ملليمترا في اليوم.

كما توقع المركز أن تشهد الهضبة الإثيوبية أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 ملليمترا الثلاثاء المقبل، كما تشهد منطقة المستنقعات هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 20 مليمتر في اليوم، وفي هضبة البحيرات من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفية لغزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 ملليمترا في اليوم.

كما توقع المركز أن تشهد الهضبة الإثيوبية أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 35 ملليمترا الاربعاء المقبل، كما تشهد منطقة المستنقعات هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 15 مليمتر في اليوم، وفي هضبة البحيرات من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفية لغزيرة تتراوح بين 3 إلى 20 ملليمترا في اليوم.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

كما يدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع المركز يوميا لحالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، فضلا عن دراسات التغيرات المناخية وتأثيرتها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.