مركز التنبؤ بالفيضان يتوقع سقوط أمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبية

توقع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، استمرار سقوط أمطار غزيرة على منابع حوض حوض النيل خلال الـ72 ساعة المقبلة وحتى الجمعة المقبلة، تصل إلى 25 مم خلال اليوم.

وأوضحت نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار، أنَّ اليوم الأربعاء سوف يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 20 مم لليوم على الهضبة الإثيوبية، أما في منطقة المستنقعات من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح من 3 إلى 30 مم لليون، وفي هضبة البحيرات الاستوائية من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 15 مم لليوم.

ويشهد غداً الخميس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 15 مم لليوم بالهضبة الإثيوبية، وفي منطقة المستنقعات من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح من 1 إلى 10 لليوم، وفي منطقة البحيرات الاستواية من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 10 مم لليوم.

وتوقع مركز التنبؤ بالفيضان، أنَّ يشهد سقوط أمطار غزيرة يوم الجمعة على الهضبة الإثيوبية تتراوح بين 3 إلى 25 مم لليوم، وفي منطقة المستنقعات من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 10 مم لليوم، وفي منطقة البحيرات الاستوائية من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 10 مم لليوم.