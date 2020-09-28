"نتفليكس" تحتفل بعيد الهالويين بعرض أفلام ومسلسلات إثارة ورعب

أعلنت شبكة "نتفليكس"، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن تفاصيل احتفالها بعيد الهالويين، في شهر أكتوبر المُقبل، إذ تطلق مجموعة متنوعة من أفلام ومسلسلات الإثارة والرعب.

وتضم قائمة الاحتفالات، أفلام عدّة، منها فيلم "Vampires vs. the Bronx"، والذي سيُعرض يوم 7 أكتوبر المقبل، وتدور أحداثه حول اكتشاف ثلاثة فتيان جريئين، يعيشون في حيّ يشهد تطوّرًا سريعًا في "برونكس"، خطّة شرّيرة تهدف إلى استنزاف حياة مجتمعهم العزيز على قلوبهم.

ويأتي ثاني الأفلام، هو "هوبي هالوين"، والذي سيُطرح عبر النمنصة يوم 7 أكتوبر المُقبل، حيث لا يعرف الكثيرون "هوبي" في مدينة سايلم، ماساتشوستس، لكن لن يمنع شيء هذا الرجل الطيب الذي تسهل إخافته من الحفاظ على بلدته آمنة في عيد الهالوين.

وتحتفل "نتفليكس" مع جمهورها، بعرض فيلم "دليل جليسة الأطفال لاصطياد الوحوش"، والمُقرر عرضه يوم 15 أكتوبر المقبل، والذي تدور أحداثه حول موافقة الطالبة "كيلي" على مجالسة الأطفال في الهالووين، ليجري تجنيدها في مجتمع سري من جليسات الأطفال يحمين الأطفال ذوي القوى الخاصة من الوحوش.