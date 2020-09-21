للمرة الأولى.. نتفليكس تعرض مسلسلا و3 أفلام من نيجيريا

أعلنت منصة نتفليكس اليوم الاثنين، عن عرضها لمسلسل وثلاثة أفلام جديدة من نيجيريا عبر منصتها خلال الفترة المقبلة، وذلك للمرة الأولى.

وأوضحت نتفليكس، أن المسلسلات والأفلام الجديدة التي سيتم عرضها مازال بعضها في مراحل الإنتاج، بينما البعض الآخر قد تم الانتهاء منه وجاهز للعرض الأول، وبذلك الإعلان عن الأعمال الجديدة تزيد قائمة المحتوى النيجيري على المنصة والذي يظهر للمرة الأولى لـ 193 مليون مشترك بـ "نتفليكس" في 190 دولة حول العالم.

ومن ضمن المسلسلات النيجيرية التي تقرر عرضها مسلسل درامي موجه للشباب لم يتم الإعلان عن اسمه بعد، وقد تم إنتاجه من شركة "Inkblot Productions"، وتدور أحداثه حول قصة "إيشايا"، وهو شاب مراهق ذو شخصية جذابة وفنان موهوب من عائلة فقيرة، وتصبح أحلامه فجأة في متناول اليد عندما تدفعه منحة دراسية مرموقة إلى المدرسة الأكثر تميزًا في البلاد وإلى عالم فخم في نيجيريا، ولكن وراء ذلك يوجد سر ضخم يهدد مكانته الجديدة وأيضا سلامة عائلته، والمسلسل مكون من ست حلقات ومن إخراج أونوزو وتوب أوشين ونيي أكينموليان.

كما أعلنت نتفليكس أيضا عن اتفاقها على ثلاثة أفلام نيجيرية جديدة يتم عرضهم الفترة القادمة، وهم أفلام "òlòtūré، وCitation، وKing of Boys II"، وستعرض تلك الأفلام لأول مرة على المنصة، وفقا لـ"hollywoodreporter".

وقد أوضحت دوروثي غيتوبا، مسئولة الأعمال الأفريقية في نتفليكس قائلة: "تفخر نتفليكس بمواصلة الاستثمار في المزيد من المحتوى الأصلي من نيجيريا، كما يسعدنا أيضًا تنمية شراكاتنا الإبداعية الحالية بتكوين شراكات جديدة مع Chinaza وفريق Inkblot المذهل الذي سينضم الآن إلى القائمة المتزايدة من الشركاء النيجيريين".

وعلى جانب آخر تستعد منصة "نتفليكس" في الفترة الحالية لتقديم قصة حياة الأميرة ديانا وعلاقتها بزوجها الأمير تشارلز في عمل مسرحي موسيقي، وستقوم المنصة بتصويره قبل أن يعرض على خشبة المسرح في العام المقبل.

وسيكون العرض المسرحي من كتابة جو ديبيارتو وديفيد براين، وإخراج كريستوفر آشلي، وقد اتفق منتجو المسرحية بالتعاون مع نتفليكس بأن تعرض نسخة مصورة منها.