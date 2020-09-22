كارمن سليمان تعلن التعاون مع "نتفليكس" في فيلم "فوق القمر"

أعلنت شركة "نتفليكس"، اليوم، أن الفنانة المصرية كارمن سليمان ستقوم بغناء النسخة العربية لأغنية "طريقي إلى النجوم"، وهي الأغنية الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة القادم فوق القمر والمقرر طرحها على المنصات الرقمية يوم الجمعة 25 سبتمبر.

وعلقت كارمن سليمان، في بيان: "يسعدني التعاون مع نتفليكس في هذا المشروع الجديد، كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا من نتفليكس بصناعة وإتاحة المحتوى بالدبلجة المصرية والعربية ليتناسب مع كل العائلة".

وتابعت: "لطالما كنت حريصة على المشاركة في فيلم مميز وبالدبلجة المصرية مثل فيلم فوق القمر، من صناعة أحد أساطير الرسوم المتحركة جلين كين، أتشوق لمشاهدة الفيلم مع عائلتي ومتابعة مغامرة فاي فاي المشوقة لتحقق المستحيل."

سيكون فيلم فوق القمر متوفراً بالدبلجة العربية واللهجة المصرية، وهو أحد أعمال "غلين كين" صانع الأفلام ومبدع الرسوم المتحركة والفائز بجائزة الأوسكار.

تدور قصة فيلم "فوق القمر" عن فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، ببناء سفينة صاروخية إلى القمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية فوق القمر، وهي مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

الفيلم من بطولة كاثي أنج (فاي فاي)، فيليبا سو (تشانغ)، روبرت ج. تشيو (تشين) ،كين جونغ (جوبي)، جون تشو (الأب)، روثي آن مايلز (الأم)، مارجريت تشو (العمة لينغ)، كيميكو جلين (العمة مي)، أرت بتلر (العم)، وساندرا أوه (السيدة تشونغ).