المؤبد لـ3 متهمين بخطف ميكانيكي وطفل في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الاثنين، بمعاقبة 3 متهمين باستدراج وخطف ميكانيكي وطفل، والتعدي عليهما بالضرب، لإجبارهما على الاعتراف بسرقة سيارة مملوكة لأحد المتهمين، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 4270 لسنة 2019 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، باتهام كل من "أحمد. خ. ع"، و"وحيد. ع. أ"، ونجله "عمرو"، يقيمون بمدينة العاشر من رمضان، باستدراج وخطف كل من "محمد. س. س"، 35 سنة، ميكانيكي سيارات، والطفل "كريم. م. ع"، 16 سنة، عامل نظافة، واحتجازهما بمنزل المتهم الثاني، والتعدي عليهما بالضرب، لإجبارهما على الاعتراف بقيام المجني عليه الأول بسرقة سيارة مملوكة للمتهم الثاني.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بمعاقبة سائق وعامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه، لحيازتهما كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار، كما قضت بمعاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 500 جنيه، لحيازة سلاح ناري وذخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد ضبطت كلاً من "أحمد. ع. م"، 23 سنة، عامل، و"عبد الله. م. ع"، 20 سنة، سائق وبحوزتهما سلاح ناري "فرد خرطوش"، و24 قطعة لـ"جوهر الحشيش"، بوزن 170 جراماً، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.