منة فضالي عن حرمانية أموال التمثيل: إحنا بنتبهدل وبنتمرمط وبنشوف الموت

"مقتنع إن فلوس التمثيل حرام".. رأي صادم كشف عنه الفنان العالمي الراحل عمر الشريف في برنامج "حكايتي" مع الإعلامي طارق حبيب قبل أعوام، وما زال هذا الرأي محل تداول ونقاش من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان للفنانة منة فضالي رأي مخالف في هذه المسألة، حيث أبدت دهشتها من تصريح عمر الشريف قائلة لـ"الوطن": "يا نهار أبيض.. إزاي وهو كان أكتر واحد بيتعب"، مضيفة: "فيه ناس رجليها بتتكسر وبتموت وبتترمط، وإحنا بنصور عدد ساعات طويلة وبنسافر وبنتبهدل، إزاي بعد كل ده تبقي فلوس التمثيل حرام؟ الممثل أكتر حد بيتمرمط في الدنيا".

واستعادت منة عدداً من المشاهد التي تعرض الممثلين فيها لخطر الموت قائلة: "من منا ينسي مشهد قفز أحمد السقا من الشلال في فيلم "أفريكانو"؟.. كان يمكن أن يموت لا قدر الله، وعن نفسي سقطت مرة من فوق أحد الجمال على الصخر أثناء تصوير مسلسل اللص والكتاب، ورجلي اتفتحت ومقدرتش أكمل تصوير يومها، وجالي نزيف وكنت تعبانة جداً".

وفي سياق مختلف، أبدت "منة" سعادة بالغة إزاء ردود الفعل عن فيلمها الجديد "زنزانة 7"، الذي تجسد فيه دور راقصة لأول مرة في مشوارها الفني، مؤكدة أن قبولها لهذه الشخصية كانت جرأة منها رغم بحثها عن التجديد والاختلاف في أدوارها عامة.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، حيث حقق 256 ألف و236 جنيه، أمس، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

والفيلم بطولة نضال الشافعي، وعبير صبري، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، من تأليف حسام موسي، وإخراج إبرام نشأت.