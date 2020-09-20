منة فضالي تنشر صورا جديدة لها: مررت بظروف صعبة

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها من صيف 2019، حيث كانت تمر بوقت صعب عليها، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وعلقت "فضالي" على صورها قائلة، "مررت بأصعب لحظات حياتي بمفردي، بينما أعتقد الناس وقتها أنني بخير، ولكن الآن أنا بخير".

ومن جانبها تشارك منة فضالي في فيلم "زنزانة 7" الذي طرح، خلال الأيام القليلة الماضية، ولعبت خلاله دور فنانة استعراضية تدعى "شجن"، والذي تصدر الإيرادات بتحقيقه لـ232 ألفا و890 جنيها لليوم الرابع علي التوالي، متفوقًا على فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي حصد 160 ألفا و497 جنيها.

"زنزانة 7" يضم العديد من الفنانين منهم أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبري، مايا نصري، أيهاب فهمي، منه فضالي، مصطفى هريدي، والفيلم سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.