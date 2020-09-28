نقيب المرشدين السياحيين عن قرار السيسي بدعم العاملين: لمساته إنسانية

أشاد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف الإعانة المقدمة لقطاع السياحة حتى نهاية 2020، قائلا: "القرار يصب مباشرة في مصلحة جميع العاملين في قطاع السياحة، وهذا القرار إحدى لمسات السيسي الإنسانية ودليل إنه يفكر في كل مواطن".

وقال "النحلة" خلال مداخلة هاتفية "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية " ten"، اليوم الإثنين، إن هناك 12 ألف مرشد سياحي في مصر يعملون بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى آلاف العاملين في شركات السياحة، لافتا إلى أن الدعم كان في المرحلة الأولى موجه لموظفين السياحة في الفنادق وشركات السياحة، وبتدخل النقابة وتواصلها مع رئيس مجلس الوزراء تم صرف الدعم للمرشدين السياحيين.

وتابع أنه تم صرف المرحلة الأولى في شهر سبتمبر الجاري والمرحلة الثانية من المقرر صرفها في شهر أكتوبر، لافتا إلى أنه تم استبعاد بعض المرشدين السياحيين لأسباب مختلفة، منها أسباب غير منطقية، مؤكدا أنه تم تقديم طلب للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لصرف الدعم للمرشدين السياحيين.

وواصل النحلة، أن هناك زميلة استبعدت من الدعم بسبب أن أولادها يدرسون في مدارس دولية بالرغم من ان الزميلة غير متزوجة من الأساس، مطالبا بضرورة محاسبة المتسبب في الخطأ، وسرعة صرف الدعم للمرشدين السياحيين المستبعدين بأسباب غير منطقية.

وأشار، إلى أنه تم صرف المرحلة الأولى في شهر سبتمبر الجاري ومن المفترض أن تكون المرحلة الثانية في شهر أكتوبر، وهذا الدعم هام جدا بالنسبة للمرشدين السياحيين، لأن هناك بعض منهم تم استبعادهم من الصرف في المرحلة الأولى، وتم تقديم طلب للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمعرفة أسباب الاستبعاد.

وأكد النحلة، أن أسباب الاستبعاد غير منطقية وغير عملية، مناشدًا بسرعة الحل حتى يستطيعوا الصرف خلال المرحلة الثانية في شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن هناك 12 ألف مرشد سياحي في مصر يعملون في القطاع السياحي بالإضافة إلى آلاف العاملين في شركات السياحة.