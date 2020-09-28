ممشى عالمي وكورنيش وسوق حضري لتحويل الطور إلى مدينة سياحية

أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن المحافظة وضعت خطة طموحة لوضع مدينة الطور ضمن قائمة المدن السياحية العالمية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات تطوير وتنمية المدينة على مرحلتين.

وقال محافظ جنوب سيناء إن أعمال التطوير التي يجري تنفيذها بمدينة الطور لا تقتصر فقط على المشروعات الخدمية، وإنما تجري بالتوازي في كافة المجالات، وعلى رأسها القطاعات السياحية والزراعية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المدينة، وانتعاش الحركة الاقتصادية.

وقال "فودة" إنه تم الانتهاء من مرحلة التطوير الأولى بالمدينة، والتي تخطت تكلفتها 170 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أعمال التطوير لم تغفل الجانب السياحي بالمدينة، من خلال تطوير الفنادق التابعة للمحافظة، حيث تم تطوير مبنى "تمكين المرأة"، وتحويله إلى فندق سياحي على مستوى عالمي، كما يجري تطوير فندق "مورجن"، وشاطئ "الفيروز"، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويتضمن 6 شاليهات، وبرجولة كبيرة، ومنطقة لألعاب الأطفال، وملاعب شاطئية.

وأضاف أنه يجري الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير الاستاد الرياضي بطور سيناء، بتكلفة 18 مليون جنيه، وإنشاء عدد 2 ملعب قانوني بمركزي شباب الطور والساحل، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وإنشاء عدد من ملاعب النجيلة الصناعية في عدد من المدارس بأحياء المدينة، واستكمال مسجد "الحق المبين"، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات التنمية لم تغفل المجال الزراعي، حيث جرى التوسع في زراعة 150 فدان، وإعادة تشغيل مزرعة "مصر الخير" لتسمين العجول بنصف طاقتها، وإقامة مزرعة سمكية كبرى.

وأكد أنه تم تطوير وتوسيع طريق "الشهيد أحمد حمدي"، وهو الطريق الرئيسي الذي يتوسط المدينة، بتكلفة 50 مليون جنيه، بطول 5 كيلومترات و300 متر، ورفع كفاءة وإزدواج طريق حي النادي، ليتناسب مع التوسعات التي جرت بشارع "أحمد حمدي"، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة.

كما تم إنشاء "سوق بدر الحضري"، بتكلفة 16 مليون جنيه، لخدمة سكان أحياء "النصر وبدر ومبارك الجديد والزهراء"، وإقامة ممشى سياحي عالمي باسم "ممشى أهل مصر"، بطول 2 كيلومتر، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ويتضمن شاليهات لليوم الواحد على الشاطئ المقابل له، ليكون متنفساً للمواطنين، ومكان للتنزه والترفيه لزائري المدينة، خلال عطلات اليوم الواحد واليومين.

وأضاف المحافظ انه تم تطوير طريق الكورنيش بطول 4 كيلومترات، كمرحلة أولى، وبتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، ويتضمن تصميم 9 جداريات توضح المناطق والمزارات السياحية بكل مدينة من مدن المحافظة، بهدف تثقيف وتنمية وعي المواطنين بمدن المحافظة، وتنشيط للسياحة بها، إضافة إلى تطوير ميدان أفريقيا، بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

وأوضح "فودة" أنه تم إنشاء شارع خاص بالمشروعات المتناهية الصغر للشباب، أطلق عليه "شارع 306"، ليوفر نحو 120 فرصه عمل مباشرة وغير مباشرة، وجرى تصميمه بشكل سياحي حضاري، للقضاء على ظاهرة الأكشاك العشوائية، التي كانت تزاحم المواطنين أثناء السير على الكورنيش، وبلغت تكلفته 5 ملايين جنيه.