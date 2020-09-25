نائب محافظ جنوب سيناء تبحث آليات التعامل بالتداول الإلكتروني بشرم الشيخ

التقت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، عبر الفيديو كونفرانس، بمسئول التواصل الحكومي بشركة ماستر كارد فريق العمل، لبحث طرق تحويل مدينة شرم الشيخ بدون تداول نقدي وآليات تطبيق العمل بالتداول الإلكتروني عبر الإنترنت، كأول مدينة تطبق هذا الإجراء بعد العاصمة الإدارية.

وقالت نائب محافظ جنوب سيناء، التعامل بالتداول الإلكتروني يهدف إلى التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وأضافت نائب المحافظ خلال اللقاء، أن المحافظة تسعى نحو المضي في مشروع التحول الرقمي، والتداول الالكتروني بجميع مدن المحافظة ليكون لها السبق في تطبيق هذه المنظومة.

وأكدت أنه عقب تطبيق التعامل بالتداول الإلكتروني في مدينة شرم الشيخ، سيجري تطبيقه بمدينة سانت كاترين، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين.

وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات تقوم حاليًا بتحسين شبكة الاتصالات بمدينة شرم الشيخ.