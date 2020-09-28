العثور على "عروسة بحر" نافقة على شواطئ مرسى علم

عثرت أجهزة البحر الأحمر على حيوان "دوجنج" البحري النادر والمهدد بالانقراض، والمعروف باسم "عروسة البحر"، نافقاً على شواطئ مدينة مرسى علم، جنوب المحافظة.

تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطاراً من جميعة المحافظة على البيئة "هيبكا"، يفيد بالعثور على أحد الحيوانات البحرية "عروسة البحر" نافقاً، بالقرب من منطقة "مرسى تنضبة"، على شواطئ مرسى علم.

وكشف الدكتور محمود عبد الراضي دار، مدير المعهد القومي لعلوم البحار، أن حيوان "الدوجنج" تم العثور عليه نافقاً، وترجح المؤشرات الأولية أنه نفق قبل 3 أيام، لوجوده في حالة تعفن، وأكد أنه تم تشكيل لجنة لدفنه فى المدفن الصحي بالمحافظة.

وأوضح "دار"، في تصريح لـ"الوطن"، أن حيوان "الدوجنج"، المُلقب بـ"عروسة البحر"، يُعد ثروة قومية، حيث يتوافد السياح من كل أنحاء العالم لمشاهدته، وبالتالي يدر دخلاً كبيراً على الدولة، كما أكد أن هذا الحيوان، وهو من الثدييات النباتية، ضمن قائمة الكائنات المهددة بالانقراض.

وأشار إلى أن هذه الكائنات تصعد إلى سطح المياه في أوقات غير منتظمة، بغرض التنفس، تبلغ في المتوسط مرة كل فترة تتراوح بين 3 و5 دقائق، ورجح أن يكون سبب نفوق الحيوان الذي تم العثور على جثته، على شواطئ مرسى علم، يعود إلى اصطدام أحد المراكب به، مما ادى إلى إصابته بجرح غائر فى الرأس، وأضاف أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على حماية الكائنات البحرية من المراكب، من خلال وضع "شبك" على رفاصات المراكب.

وأفادت جميعة "هيبكا" بأن حيوان "عروسة البحر"، الذي تم العثور عليه بشواطئ مرسى علم، يبلغ طوله 3 أمتار، وعرضه 90 سنتيمتراً، وجرى إخطار الجهات المعنية بوزارة البيئة، وغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، ومحميات البحر الأحمر.