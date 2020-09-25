صور.. 17 غواصا متطوعا يجمعون 1.5 طن حطام من قاع البحر الأحمر

نجح 17 متطوعا من الغواصين المحترفين في البحر الأحمر، في جمع كمية من الحطام المتنوع من قاع البحر بشواطئ مدينة الغردقة بمشاركة جمعية هيبكا ومنظمة بادي الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للنظافة في شهر سبتمبر الجاري.

ونظمت جمعية هيبكا مبادرة نظافة أعماق شواطئ مدينة الغردقة من الحطام َوالمواد البلاستيكية بمشاركة غرفة الغوص بالبحر الأحمر وعدد من مراكز الغوص بـ 17 متطوعا من الغواصين المحترفين في البحر الأحمر، بالتنسيق مع منظمة بادي الشرق الاوسط وافريقيا.

وأفاد مسؤولو جمعية هيبكا اليوم الجمعة بأن المبادرة نجحت في جمع 1.5 طن من حطام القمامة، 25 منها مطاط (اطارات) والباقي بلاستيك ومعادن وملابس تم تصريفها من القوارب، لهذا السبب نحث ونرجو من كل طواقم البحرية التخلص من النفايات والمخلفات الصلبة على اليابسة حتى نتمكن من حماية بحرنا الحبيب من أضرار جسيمة.

جدير بالذكر أن جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" أطلقت عددا من حملات نظافة الأعماق خلال الأيام القليلة الماضية تزامنا مع اليوم العالمي للنظاقة.

وكانت الحملة الأولى في شاطئ الفيروز بمدينة الغردقة بمساعدة 40 متطوعا من فريق كشافة البحر الأحمر وفريق من وزارة الشباب والرياضة حيث تمكنا من جمع حوالي 300 كيلو جرام من حطام القمامة من الشاطئ بالتعاون مع شركائنا في جميع المبادرة؛ محافظة البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر.

الحملة الثانية كانت تنظيم حملة نظافة تحت الماء في جزيرة الجيفتون الصغيرة بواسطة فريق من الغواصين التابع لجمعية هيبكا قاموا بإزالة بعض المخلفات في مواقع الغوص هناك لخلق بيئة نظيفة وصحية للكائنات البحرية.

الحملة الثالثة كانت حملة نظافة لشاطئ مرسى سيفين في مدينة مرسى علم بواسطة فريق هيبكا العاملين في القطاع الجنوبي في كل من ادارة المخالفات وادارة الشمندورات اذ تم ازالة حوالي 100 كج من المخلفات من الشاطئ.