غلق 18 منشأة غير مرخصة وإعدام ربع طن أغذية فاسدة بالشرقية 

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، في محافظة الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بفاقوس وأولاد صقر، عدة حملات للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق.

أسفرت الحملات عن ضبط 18 منشأة غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، من ضمنها 15 منشأة بدائرة مركز فاقوس، و3 منشآت بمركز أولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة.

كما تم إعدام 284 كيلوجرام من الأغذية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن خضروات وحلويات وعصائر وزيت طعام ومخبوزات، بعد رصد وجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 77 عينة وإرسالها إلى المعامل المختصة، لبيان مدى صلاحيتها من عدمه، كما تم تحرير 39 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر إلى جميع فرق مراقبة الأغذية، على مجهوداتهم لصالح المواطنين بالمحافظة.