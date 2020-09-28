زهران: ناصر كان مشروعا متكاملا ينطلق من العدالة الاجتماعية

قال الدكتور جمال زهران، مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إنه في الذكرى الـ50 لرحيل جمال عبدالناصر لابد من تقييم هذه التجربة بشكل شامل وبكل حيادية، مشيرا إلى أننا نعيش الدولة الجمهورية التي أسقطت الملكية بعد الثورة الأم ثورة 23 يوليو التي نعيش مصر بمشروعها.

وأضاف زهران في احتفالية مرور 50 عاما على رحيل جمال عبدالناصر بدار الأوبرا، أن الزعيم ناصر سيظل حيا.

وتابع أن ناصر لم يكن فردا وإنما كان مشروعا متكاملا ينطلق من العدالة الاجتماعية، وعبر عن الثورة التي قام بها بكل صدق فأصدر قانون الإصلاح الزراعي بعد 48 يوماً من الثورة.

وأشار زهران إلى أن ناصر قاد المشروع التنموي الشامل في كل المجالات؛ الزراعة والصناعة والثقافة وحقق الاستقلال الوطني بوجود الجيش الوطني وقد كان يقدم كشف حساب كاملاً في عيد الثورة كل عام، فهذه التجربة الفريدة من نوعها تستحق الدراسة بكل تجرد.