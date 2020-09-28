فيديو.. السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على ضريح عبدالناصر

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع "يوتيوب" قبل قليل، فيديو لوضع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لإكليل زهور من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأناب الرئيس القائد العام، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ووضع القائد العام إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة، كما نقل خلال لقاؤه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي والقومي لمصر، ومساندة شعوب الإنسانية في تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال والتقدم.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري، في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

وأشار إلى أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.