أوائل الدبلومات الفنية يلتقطون صورة تذكارية قبل حفل تكريمهم

التقط أوائل الدبلومات الفنية عن العام الدراسي 2019 - 2020، صورة تذكارية داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، قبل دقائق من بدء حفل تكريمهم بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وقيادات مجلس أمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال.

وكشفت مصادر جانباً من طريقة التدريس التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على أثرها قللت الوزارة حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف و4 لصفوف أخرى، مبينة أنّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنّه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بُعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما تم سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.

ولـ"التعليم المقلوب" مسميات أخرى، مثل الفصل الدراسي الخلفي والتعليم العكسي وعكس الفصل الدراسي والتدريس العكسي.

وتمكّن هذه الطريقة الطلاب من قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع المعلم، بحيث يذهب الطلاب للمدارس وهم يعرفون خلفيات الموضوعات التي سيتحدث عنها المدرس، كما تمكّنهم من التطبيق العملي في المدرسة وخارجها، في صورة تشبه التعلم الذاتي.

النظام الجديد يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات

ومن مميزات التعليم المقلوب، أنَّه يمكن المدرس من تقديم تقييم أفضل لمهارات الطلاب، ويتحول لمحفز وموجه أكثر منه ملقناً، كما أنّه يحول الطالب إلى باحث عن المعلومات، نظرًا لتعدد مصادر المعرفة أمامه وسهولة الحصول عليها في أي وقت.

كما يعزز "التعليم المقلوب" الطرق النقدية في التفكير والتعلم الذاتي وبناء الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

وتعتمد جامعات دولية مثل "هارفارد" على هذا النمط مع التعليم، وتوسعت فيه بصورة كبيرة منذ بداية جائحة كورونا أواخر العام الماضي.

وكشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أنّ الوزارة بدأت في تسجيل حلقات المناهج التعليمية التي ستُذاع على القنوات والمنصات التعليمية، موضحة أنّه سيتم بث هذه الحلقات على القنوات التعليمية وقناتين مختلفتين غير القنوات التعليمية سيعلن عنهما لاحقًا.

كما بيّنت المصادر، أنّ الوزارة ستعلن عن خريطة الدروس للطلاب التي ستذاع على التليفزيون قبل بدء الدراسة بعدة أيام، كي يستعد الطلاب وأسرهم للاستماع إليها.