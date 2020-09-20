"تطوير التعليم": انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية خلال أيام

أكد الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 بمختف الأنظمة، ستنطلق في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مؤكداً أن فتح التسجيل للجامعات التكنولوجية سيكون من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني.

وأشار إلى خوض المتقدمين لاختبارات قدرات، واشتراط اجتيازها للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الثلاث.

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن تنسيق الشهادات الفنية 2020:

- تنسيق الشهادات الثانوية الفنية (الصناعية - التجارية - الزراعية - السياحة)، ونظائرها نظامي (الثلاث - الخمس سنوات).

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

- يحدد نوع المؤهل (صناعي - تجارى- زراعي - سياحي) ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي، ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح.

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح، لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضماناً لسرية البيانات، وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي دُونت.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

- في حال فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه الى الإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

- سيتم الإعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب فقط على موقع التنسيق بعد إعلان النتيجة.