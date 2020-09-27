وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل مجموعات التقوية للطلاب الثلاثاء

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تبحث حاليا تفاصيل مجموعات التقوية وكيفية عملها وتحديد أسعارها، وسيتم إصدار قرار وزاري لشرح كل ما يتعلق بمجموعات التقوية، الثلاثاء 29 سبتمبر المقبل.

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم إيجاد محتوى فرنسي كافي للمناهج باللغة الفرنسية ببنك المعرفة والمنصات رغم تكلفة ذلك المرتفعة، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن تدريس المناهج سيكون بالقنوات التعليمية، وسيخصص الوقت بالمدرسة للتقييم وتبادل الأسئلة مع المعلمين والأنشطة وتدريس المواد خارج المجموع والأنشطة الرياضية.

وأوضح أنه سيتم إرسال معايير للمدارس لكيفية التعامل الصحي قبل نهاية الأسبوع الجاري، وإتاحته على الموقع الإلكتروني للوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدا أنه جرى اتخاذ إجراءات لحماية الطلاب، وحال وجود تقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية على أولياء الأمور التوجه للإدارات التعليمية، كما أن الوزارة ستتيح خطا ساخنا قبل بدء الدراسة للإبلاغ عن الشكاوى.

وأكد أن كافة المنصات التعليمية متاحة للطلاب المصريين بالخارج غدا منصة "study"، نظرا لأخذ موافقة حقوق ملكية فكرية، كما أنهم سيمتحنون مثل طلاب الثانوية الداخل بواسطة التابلت ولكن داخل لجان مراقبة وليس بالمنزل.