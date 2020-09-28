تفاصيل ترشح "أقارب" المرشحين في القائمة والفردي لمجلس النواب

أثار إعلان القوائم الانتخابية، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت مفاجآت كبرى من خلال مشاركة المرشحين لأقاربهم في القائمة كبدائل.

شهدت القائمة الوطنية من أجل مصر في محافظة المنوفية تواجد النائب فخري طايل أساسيا، وشيرين رضا طايل أساسيا أيضًا، كما شملت القائمة النائب أحمد الخشن اساسيا، ومحمد محمود الخشن، والنائبة شيرين القشاش أساسيا، وهند عبد العزيز القشاش احتياطيا لها، والمهندس محمد وفيق محمد عزت أساسيا، ومحمد حاتم عزت احتياطيا له، وعباس أحمد السادات أساسيا، وابنه عمر عباس السادات احتياطيا، ومها شعبان أبو سالم أساسيا، وأحد أقاربها منال حسان أبو سالم احتياطيا لها.

وشملت قائمة "تحالف المستقليين" تواجد اللواء واثق سعد الشيخ مرشحا أساسيا في القائمة، ومحمد وليد الشيخ احتياطيا له.

وفي القليوبية ترشح النائب محمد عطية الفيومي أساسي عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن القاهرة ووسط الدلتا، وابنه ماجد محمد عطية الفيومي نفس القائمة احتياطي، وشهدت القائمة الوطنية من أجل مصر في بني سويف تواجد فاطمة أحمد محسن مبارك، ابنة عضو مجلس الشيوخ أحمد محسن مبارك.

وتقدم شقيقان كفيفان في محافظة الدقهلية، بأوراقهما للترشح في انتخابات مجلس النواب، عن ذوي الاحتياجات الخاصة عن قائمة "التيار الوطني المصري"، وذهبا معًا إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، وخضعا للكشف الطبي، وقال طه فوزي طه، صاحب شركة سياحة: "تقدمت للترشح أنا وشقيقي (أحمد)، ووقعنا الكشف الطبي، فبعد أن أعلنت نيتي عن الترشح كان لا بد من وجود مرشح احتياطي في القائمة، وجرى اختيار أخي أحمد، فأنا أساسي وهو احتياطي، ونحن أعضاء بحزب حقوق الإنسان والمواطنة".

ودفع النائب محمد نبيه حسانين، عضو مجلس النواب عن دائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية، بابنته الدكتورة شيماء محمود نبيه حسانين مرشحة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وفي محافظة البحيرة، تقدم اللواء جمال عبدالعاطي بسيوني، وأيمن عبدالحليم هيبة، للانتخابات البرلمانية بأكثر الدوائر الانتخابية اشتعالا بالبحيرة، وهي دائرة كفر الدوار، وتربطهما صلة قرابة حيث أنهما من عائلة "حجاج" أكبر عائلات كفر الدوار.